Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Компания недели: «Красное и белое»

Слияние как вызов

Завершившие слияние «Красное и белое» с «Дикси» и «Бристолем» стали новым достойным соперником лидерам российской продовольственной розницы

В последние несколько лет в российской рознице сложился, можно сказать, статус-кво: два лидера, которые по масштабам бизнеса далеко впереди ближайших конкурентов и которые заняты в основном соперничеством друг с другом, и второй эшелон, который старается не столько догнать лидеров, сколько хотя бы не растерять имеющиеся позиции.

Теперь у лидеров, владельца «Пятерочек» X5 Retail Group и сети «Магнит», наконец появился достойный соперник: «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» закончили слияние. В новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам «Дикси» и «Бристоля» – структурам Игоря Кесаева, Сергея Кациева и их партнеров, остальное – у основателя «Красного и белого» Сергея Студенникова и его жены Елены Соболевой. Объединенная компания станет третьим по обороту розничным ритейлером в России.

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