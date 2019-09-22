Слияние как вызов
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В последние несколько лет в российской рознице сложился, можно сказать, статус-кво: два лидера, которые по масштабам бизнеса далеко впереди ближайших конкурентов и которые заняты в основном соперничеством друг с другом, и второй эшелон, который старается не столько догнать лидеров, сколько хотя бы не растерять имеющиеся позиции.
Теперь у лидеров, владельца «Пятерочек» X5 Retail Group и сети «Магнит», наконец появился достойный соперник: «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» закончили слияние. В новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам «Дикси» и «Бристоля» – структурам Игоря Кесаева, Сергея Кациева и их партнеров, остальное – у основателя «Красного и белого» Сергея Студенникова и его жены Елены Соболевой. Объединенная компания станет третьим по обороту розничным ритейлером в России.
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