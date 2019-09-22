От редакции
Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Бюджет цвета хаки

Бюджет цвета хаки

Вместо новых аргументов в защиту милитаризированного бюджета Сергей Шойгу пустил в ход старые шутки

Заочная дискуссия сторонников и противников перенастройки федерального бюджета в пользу большего ориентирования его расходов на развитие человеческого капитала и повышение качества инфраструктуры не приводит к появлению новых аргументов в защиту военного бюджета, зато в ход идут шутки.

Старожил отечественной политики, много лет занимающий высокие посты на госслужбе, министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу впервые со времени назначения дал развернутое интервью «Московскому комсомольцу». Такой обзорный разговор подразумевает широкий круг тем – от проблем международной и внутренней политики и состояния армии до личных пристрастий. Не обошлось без драматических реплик: например, министр уверен, что Запад намеревался поработить Россию (должность, надо думать, обязывает). Какие-то заявления можно отнести к программным: так, генерал Шойгу считает необходимым сохранить службу по призыву (сам он «срочную» не служил). Прямой критики своего предшественника, отправленного в отставку в ноябре 2012 г. Анатолия Сердюкова, при котором началась масштабная реформа армии, в интервью не прозвучало, при этом среди поводов для гордости Шойгу есть как проведенные им контрреформы, так и логическое продолжение сердюковского опыта – правда, об этом Шойгу говорит так, как будто начал реформы он сам.

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Комментарии
kirill.shirinskiy
04:11 23.09.2019
На самом деле в современном мире изменился процесс использования научных разработок для армии. Если раньше ВПК давал гражданке новые научные исследования и разработки, то сейчас все стало ровно наоборот. В развитом мире наука стала активно работать для гражданского производства, а ВПК лишь становится потребителем того что уже было придумано. Таким образом трата на ВПК, вместо развития человеческого капитала на самом деле сильно вредит самой армии. Видимо дедушки во власти плохо понимают эти обстоятельства и живут парадигмой 80-х годов.
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