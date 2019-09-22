Бюджет цвета хаки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Заочная дискуссия сторонников и противников перенастройки федерального бюджета в пользу большего ориентирования его расходов на развитие человеческого капитала и повышение качества инфраструктуры не приводит к появлению новых аргументов в защиту военного бюджета, зато в ход идут шутки.

Старожил отечественной политики, много лет занимающий высокие посты на госслужбе, министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу впервые со времени назначения дал развернутое интервью «Московскому комсомольцу». Такой обзорный разговор подразумевает широкий круг тем – от проблем международной и внутренней политики и состояния армии до личных пристрастий. Не обошлось без драматических реплик: например, министр уверен, что Запад намеревался поработить Россию (должность, надо думать, обязывает). Какие-то заявления можно отнести к программным: так, генерал Шойгу считает необходимым сохранить службу по призыву (сам он «срочную» не служил). Прямой критики своего предшественника, отправленного в отставку в ноябре 2012 г. Анатолия Сердюкова, при котором началась масштабная реформа армии, в интервью не прозвучало, при этом среди поводов для гордости Шойгу есть как проведенные им контрреформы, так и логическое продолжение сердюковского опыта – правда, об этом Шойгу говорит так, как будто начал реформы он сам.