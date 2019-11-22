Чем вредно импортозамещение детских смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу при участии российских производителей проработать вопрос ограничения импорта детских молочных смесей. Можно было бы повысить импортные пошлины, ввести квоты на питание или его ингредиенты для производства смесей в России (цитата по ТАСС). Правительству хочется добиться, чтобы производство молочных смесей в стране развивалось и локализовывалось. Минсельхоз пока не представил предложения, вопрос прорабатывается, знает«Коммерсантъ».