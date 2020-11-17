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SARS-CoV-2 исполнился год

Коронавирусом продолжают заражаться больше полумиллиона человек в день
Иван Чеберко

Год назад – 17 ноября 2019 г. – 55-летний житель китайской провинции Хубэй обратился к врачу с жалобами на сильное недомогание. Так был зафиксирован нулевой пациент с COVID-19. С тех пор мир под воздействием пандемии очень сильно изменился, но так и не смог подстроиться под новые реалии, чтобы опасность если не парировать, то хотя бы отвести. Наоборот, именно сейчас, спустя год после начала, пандемия коронавируса развернулась в таких масштабах, которые весной 2020 г. упоминались только в пессимистичных прогнозах.

За год больше 55 млн человек заразились SARS-CoV-2. 1,33 млн человек умерло. Сейчас каждый день во всем мире COVID-19 заражаются более 500 000 человек. Например, 16 ноября выявлено 535 993 новых заболевших. Столько людей живет в современном большом городе, таком как Астрахань, к примеру. Количество ежедневных смертей от коронавируса недавно взяло планку в 8000 и пока, увы, легко ее удерживает. В декабре 2020 г., если верить прогнозам эпидемиологов, каждый день в мире будет умирать 10 000 человек. А не верить таким прогнозам нет никаких оснований – ведь заболеваемость растет: за последние две недели только в США заразились 1,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных