SARS-CoV-2 исполнился год

За год больше 55 млн человек заразились SARS-CoV-2. 1,33 млн человек умерло. Сейчас каждый день во всем мире COVID-19 заражаются более 500 000 человек. Например, 16 ноября выявлено 535 993 новых заболевших. Столько людей живет в современном большом городе, таком как Астрахань, к примеру. Количество ежедневных смертей от коронавируса недавно взяло планку в 8000 и пока, увы, легко ее удерживает. В декабре 2020 г., если верить прогнозам эпидемиологов, каждый день в мире будет умирать 10 000 человек. А не верить таким прогнозам нет никаких оснований – ведь заболеваемость растет: за последние две недели только в США заразились 1,8 млн человек.