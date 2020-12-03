Главной линией противостояния США и КНР становятся технологии

Главной линией противостояния США и КНР становятся технологииРоссии придется выбрать тот или иной полюс конкуренции
Считается, что Джо Байден снизит остроту американо-китайского противостояния. И зря: оно носит фундаментальный характер, будет только нарастать и станет ключевым фактором международных отношений в XXI в. Но какое именно противостояние?
После вооруженных столкновений ВМС НОАК и вьетнамских войск в Южно-Китайском море в 1988 г. Пекин не предпринимал каких-либо особенно агрессивных действий за рубежом. Китайский ядерный потенциал остается очень ограниченным. Вопрос об искусственных островах в Южно-Китайском море является настолько далеким от реальных американских интересов, что, очевидно, выступает не причиной, а искусственным поводом для нагнетания напряженности с американской стороны.
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