Главной линией противостояния США и КНР становятся технологии

После вооруженных столкновений ВМС НОАК и вьетнамских войск в Южно-Китайском море в 1988 г. Пекин не предпринимал каких-либо особенно агрессивных действий за рубежом. Китайский ядерный потенциал остается очень ограниченным. Вопрос об искусственных островах в Южно-Китайском море является настолько далеким от реальных американских интересов, что, очевидно, выступает не причиной, а искусственным поводом для нагнетания напряженности с американской стороны.