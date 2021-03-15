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«Аватар» вернул себе титул самого кассового фильма

Этому способствовал повторный прокат картины в Китае
Илья Виноградов

Фильм «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона снова стал самой кассовой картиной за всю историю кинематографа. В минувшую пятницу фильм вышел в повторный прокат в Китае и за два дня собрал более $7,36 млн – примерно столько и не хватало ему, чтобы дотянуться до сборов картины «Мстители: Финал», которая с 2019 г. удерживала первую строчку в списке самых кассовых фильмов.

Премьера «Аватара» состоялась в декабре 2009 г., и фильм установил несколько рекордов по сборам. В частности, эта картина стала самой кассовой в Северной Америке, на территории бывшего СССР и во всем мире, обойдя другой фильм Кэмерона – «Титаник», который удерживал первую позицию 12 лет. В общей сложности «Аватар» собрал тогда $2,790 млрд и продержался на первой строчке 10 лет, пока в 2019 г. его не обошел фильм «Мстители: Финал» с мировыми сборами в $2,798 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных