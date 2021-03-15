«Аватар» вернул себе титул самого кассового фильма

«Аватар» вернул себе титул самого кассового фильмаЭтому способствовал повторный прокат картины в Китае
Фильм «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона снова стал самой кассовой картиной за всю историю кинематографа. В минувшую пятницу фильм вышел в повторный прокат в Китае и за два дня собрал более $7,36 млн – примерно столько и не хватало ему, чтобы дотянуться до сборов картины «Мстители: Финал», которая с 2019 г. удерживала первую строчку в списке самых кассовых фильмов.
Премьера «Аватара» состоялась в декабре 2009 г., и фильм установил несколько рекордов по сборам. В частности, эта картина стала самой кассовой в Северной Америке, на территории бывшего СССР и во всем мире, обойдя другой фильм Кэмерона – «Титаник», который удерживал первую позицию 12 лет. В общей сложности «Аватар» собрал тогда $2,790 млрд и продержался на первой строчке 10 лет, пока в 2019 г. его не обошел фильм «Мстители: Финал» с мировыми сборами в $2,798 млрд.