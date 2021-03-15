«Аватар» вернул себе титул самого кассового фильма

Премьера «Аватара» состоялась в декабре 2009 г., и фильм установил несколько рекордов по сборам. В частности, эта картина стала самой кассовой в Северной Америке, на территории бывшего СССР и во всем мире, обойдя другой фильм Кэмерона – «Титаник», который удерживал первую позицию 12 лет. В общей сложности «Аватар» собрал тогда $2,790 млрд и продержался на первой строчке 10 лет, пока в 2019 г. его не обошел фильм «Мстители: Финал» с мировыми сборами в $2,798 млрд.