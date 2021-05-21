Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в 2020 году

«В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам в 2020 г. на сумму более 10 трлн руб. Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах (ФСС и ПФР) в 2019 г.», – сказал он (цитата по ТАСС). Более 650 млрд руб. было направлено на выплату семьям с детьми – эти средства получили 28 млн граждан.