Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в 2020 году

Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в 2020 годуЭто на 17% больше, чем в 2019-м
Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в прошлом году – на 17% больше, чем в 2019-м, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков 20 мая после заседания правительства.
«В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам в 2020 г. на сумму более 10 трлн руб. Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах (ФСС и ПФР) в 2019 г.», – сказал он (цитата по ТАСС). Более 650 млрд руб. было направлено на выплату семьям с детьми – эти средства получили 28 млн граждан.
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