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Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в 2020 году

Это на 17% больше, чем в 2019-м
Ведомости
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Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в прошлом году – на 17% больше, чем в 2019-м, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков 20 мая после заседания правительства.

«В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам в 2020 г. на сумму более 10 трлн руб. Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах (ФСС и ПФР) в 2019 г.», – сказал он (цитата по ТАСС). Более 650 млрд руб. было направлено на выплату семьям с детьми – эти средства получили 28 млн граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных