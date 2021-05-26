Взгляд как валюта будущего

Взгляд как валюта будущегоКогда мы начнем расплачиваться с помощью биометрических данных
За три года с момента запуска Единой биометрической системы (ЕБС) в 2018 г. проект почти не продвинулся в своем развитии. Изначально собирать биометрические слепки обязали банки, но, поскольку пользователи неохотно делились своими данными, за первые три года работы ЕБС удалось собрать слепки лишь со 164 000 человек – критически мало для запуска системы.
Большинство потребителей действительно не доверяют биометрическому методу идентификации, поскольку плохо представляют себе принцип его работы. По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, половина россиян (ровно 50%) не поддерживают создание ЕБС, так как боятся слежки и не уверены в безопасности своих данных. Похожие опасения недавно высказал замминистра финансов Алексей Моисеев, подчеркнув, что власти должны обеспечить безопасность персональных данных при биометрической идентификации банковских клиентов, чтобы избежать риска их утечки.