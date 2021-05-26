Взгляд как валюта будущего

За три года с момента запуска Единой биометрической системы (ЕБС) в 2018 г. проект почти не продвинулся в своем развитии. Изначально собирать биометрические слепки обязали банки, но, поскольку пользователи неохотно делились своими данными, за первые три года работы ЕБС удалось собрать слепки лишь со 164 000 человек – критически мало для запуска системы.