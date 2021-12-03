В ожидании атомного ренессанса

10 лет назад произошла одна из самых крупных аварий в атомной энергетике – утечка радиации на электростанции «Фукусима-1» в Японии из-за землетрясения и цунами, накрывшего побережье страны. Эта катастрофа привела к стагнации в отрасли – все японские атомные электростанции (АЭС) были остановлены для ужесточения мер безопасности. Многие страны последовали примеру Японии и начали закрывать АЭС. В итоге за два года после аварии цена на уран резко упала – с $70 до менее $40 за фунт. Тем не менее есть ряд предпосылок для восстановления этого рынка в ближайшие годы.