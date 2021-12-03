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В ожидании атомного ренессанса

Цены на уран растут, и его производители все более интересны инвесторам
Дмитрий Макаров , стратег по рынку акций SberCIB Сбербанка
ТАСС

10 лет назад произошла одна из самых крупных аварий в атомной энергетике – утечка радиации на электростанции «Фукусима-1» в Японии из-за землетрясения и цунами, накрывшего побережье страны. Эта катастрофа привела к стагнации в отрасли – все японские атомные электростанции (АЭС) были остановлены для ужесточения мер безопасности. Многие страны последовали примеру Японии и начали закрывать АЭС. В итоге за два года после аварии цена на уран резко упала – с $70 до менее $40 за фунт. Тем не менее есть ряд предпосылок для восстановления этого рынка в ближайшие годы.

Атомная отрасль отличается длинным инвестиционным циклом: на строительство АЭС в среднем уходит 7–10 лет. Когда произошла авария на «Фукусиме», многие электростанции находились в середине такого цикла, и, так как эти проекты весьма дорогие, их не стали замораживать. Основное сокращение числа ядерных реакторов пришлось на 2019–2020 гг. Сейчас в мире почти столько же ядерных реакторов, как и до аварии на «Фукусиме», – 442 энергоблока, а еще 51 пока строится. Лидер по производству урана – Казахстан (45% мировой добычи), на 2-м месте – Канада (13%), на 3-м – Австралия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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