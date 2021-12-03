В ожидании атомного ренессанса

В ожидании атомного ренессансаЦены на уран растут, и его производители все более интересны инвесторам
10 лет назад произошла одна из самых крупных аварий в атомной энергетике – утечка радиации на электростанции «Фукусима-1» в Японии из-за землетрясения и цунами, накрывшего побережье страны. Эта катастрофа привела к стагнации в отрасли – все японские атомные электростанции (АЭС) были остановлены для ужесточения мер безопасности. Многие страны последовали примеру Японии и начали закрывать АЭС. В итоге за два года после аварии цена на уран резко упала – с $70 до менее $40 за фунт. Тем не менее есть ряд предпосылок для восстановления этого рынка в ближайшие годы.
Атомная отрасль отличается длинным инвестиционным циклом: на строительство АЭС в среднем уходит 7–10 лет. Когда произошла авария на «Фукусиме», многие электростанции находились в середине такого цикла, и, так как эти проекты весьма дорогие, их не стали замораживать. Основное сокращение числа ядерных реакторов пришлось на 2019–2020 гг. Сейчас в мире почти столько же ядерных реакторов, как и до аварии на «Фукусиме», – 442 энергоблока, а еще 51 пока строится. Лидер по производству урана – Казахстан (45% мировой добычи), на 2-м месте – Канада (13%), на 3-м – Австралия.