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Когда цены на бытовую технику вернутся на февральский уровень

При стабильно сильном курсе рубля – к концу года
Алексей Погудалов , коммерческий директор Holodilnik.ru
Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшие месяцы на российском рынке мы будем наблюдать настоящую маркетинговую и технологическую битву производителей бытовой техники.

В 2021 г. доля техники из Китая в совокупных продажах только нашей компании выросла с 40 до 60% к 2020 г. И если сравнивать январь – апрель 2022 г. к аналогичному периоду 2021 г., то по некоторым брендам из Поднебесной наблюдался четырехкратный рост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных