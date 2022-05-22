Когда цены на бытовую технику вернутся на февральский уровень

В 2021 г. доля техники из Китая в совокупных продажах только нашей компании выросла с 40 до 60% к 2020 г. И если сравнивать январь – апрель 2022 г. к аналогичному периоду 2021 г., то по некоторым брендам из Поднебесной наблюдался четырехкратный рост.