Когда цены на бытовую технику вернутся на февральский уровень

Когда цены на бытовую технику вернутся на февральский уровеньПри стабильно сильном курсе рубля – к концу года
В ближайшие месяцы на российском рынке мы будем наблюдать настоящую маркетинговую и технологическую битву производителей бытовой техники.
В 2021 г. доля техники из Китая в совокупных продажах только нашей компании выросла с 40 до 60% к 2020 г. И если сравнивать январь – апрель 2022 г. к аналогичному периоду 2021 г., то по некоторым брендам из Поднебесной наблюдался четырехкратный рост.
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