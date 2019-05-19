Памяти большой беды

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75 лет назад, 18 мая 1944 г., началась депортация крымских татар – один из самых тяжелых эпизодов в истории российской государственности. Конечно, большинство жертв Сталина и подручных были русскими и украинцами – представителями самых распространенных национальностей в стране, но именно трагедии маленьких народов – чеченцев и ингушей, карачаевцев, крымских татар – ставят Сталина в один ряд с Гитлером, Пол Потом, Мао, самыми преступными лидерами ХХ в. В 1944 г. сотни тысяч крымских татар были депортированы, тысячи умерли в пути, но еще печальнее оказалась их участь в том месте, куда их привезли на поселение. Во время массового голода в СССР 1946–1947 гг. умерло несколько десятков тысяч татар-переселенцев.

По разным оценкам, в результате депортации погибло 15–45% крымских татар – цифры, сравнимые с данными о крупнейших демографических катастрофах: холокосте, уничтожении евреев гитлеровским режимом во время Второй мировой войны, геноциде армян в Турции в 1915 г. и гибели казахов от голода в ходе коллективизации 1932–1933 гг. Отличия депортации крымских татар от холокоста существуют. В отличие от немецкого правительства, в деталях планировавшего механизмы уничтожения евреев, включая маленьких детей, и действовавшего потом в соответствии с продуманными и прописанными планами, советское правительство не планировало прямо убивать крымских татар. Точно так же как никто, по имеющимся данным, не планировал специально убивать украинцев и русских во время голодомора. С другой стороны, те, кто планировал загонять женщин и детей в товарные вагоны и выбрасывать их в непривычных, малопригодных для проживания местах, должны были знать, что это приведет к гибели тысяч невинных людей. Точно так же те, кто отнимал у крестьян хлеб и скот, должны были знать, что это приведет к голоду, от которого в первую очередь умрут самые незащищенные – старики и дети...