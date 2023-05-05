Кто на самом деле развязал войну в Европе

СССР предлагал помощь чехословацким властям, но Польша отказалась пропустить советские войска через свою территорию. А лидеры свободного мира (Великобритания и Франция) так не хотели связываться с Гитлером, что отдали ему Чехословакию, не обращая внимания на протесты своих союзников в Праге. Стороны явились в Мюнхен и в ночь с 29 на 30 сентября 1938 г. в торопливой, вообще не торжественной обстановке все подписали: Судеты в 10-дневный срок должны быть отданы Германии. Чехословацкую делегацию пригласили в комнату переговоров уже после того, как все было решено. А Советский Союз, союзника Чехословакии, связанного с ней Пражским договором 1935 г., просто не позвали.