Кто на самом деле развязал войну в Европе

Кто на самом деле развязал войну в ЕвропеСвой вклад внесли Британия, Франция и, представьте себе, Польша
Интересный факт: почти на любое обвинение в адрес России, которое предъявляют Запад и его союзники, Россия может ответить: «Так вы первые начали!».
Нельзя наносить упреждающий удар, даже если известно, что противник готовит нападение? Но ведь именно так поступил Израиль 5 июня 1967 г., обрушившись на Египет, Сирию, Иорданию, Ирак и Алжир. Победив в Шестидневной войне, Израиль до сих пор контролирует оккупированные тогда территории: Голанские высоты, Западный Иерусалим и др. Но той части человечества, которая живет в «порядке, основанном на правилах», это не мешает.
Или, может, немыслимо в наши дни бомбить суверенную европейскую страну? Но давайте вспомним 24 марта 1999 г., когда НАТО начало операцию «Союзная сила» против Сербии. Налеты авиации на Белград и другие города страны продолжались 78 дней. По данным сербской стороны, было убито 1002 человека в форме (в том числе 324 сотрудника МВД) и 1700 гражданских (в том числе почти 400 детей). Было уничтожено или повреждено 89 фабрик и заводов, 120 объектов энергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 35 церквей. Кто-то понес наказание – кроме тех, кого бомбили?
9 мая Россия отметит 78-ю годовщину победы над фашистской Германией. Хороший повод составить список авторов той войны (да и всей Второй мировой). Кто в этом перечне, кроме Адольфа Гитлера и его окружения?
С весны 1938 г. Гитлер, вдохновленный недавним аншлюсом Австрии, требовал передать Германии чешские Судеты – широкую полосу земли, фактически кольцо, душившее Чехословакию. Основание: в Судетах проживало 2,8 млн этнических немцев; их предки пробрались сюда еще во времена средневековой «Восточной колонизации» – первого германского «дранг нах остена».
СССР предлагал помощь чехословацким властям, но Польша отказалась пропустить советские войска через свою территорию. А лидеры свободного мира (Великобритания и Франция) так не хотели связываться с Гитлером, что отдали ему Чехословакию, не обращая внимания на протесты своих союзников в Праге. Стороны явились в Мюнхен и в ночь с 29 на 30 сентября 1938 г. в торопливой, вообще не торжественной обстановке все подписали: Судеты в 10-дневный срок должны быть отданы Германии. Чехословацкую делегацию пригласили в комнату переговоров уже после того, как все было решено. А Советский Союз, союзника Чехословакии, связанного с ней Пражским договором 1935 г., просто не позвали.
Мюнхенское соглашение до сих пор называют «Мюнхенским сговором». «Самое большое достижение Гитлера состояло в умении находить слабости своих оппонентов и пользоваться ими», – пишет британский военный историк Энтони Бивор в книге «Вторая мировая война». Слабость премьера Великобритании Невилла Чемберлена и его французского коллеги Эдуара Даладье состояла в том, что они не видели дальше своего носа.
Приведем пару тогдашних комментариев от уважаемых людей, которых не позвали за стол.
Уинстон Черчилль, британский парламентарий: «...Мы потерпели поражение, не начав войны. В адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: «Ты взвешен на весах и найден очень легким».
Эдвард Бенеш, президент Чехословакии: «Это катастрофа для нас, которую мы не заслужили. Но мы, конечно, не последние, это коснется и других».
Сэр Чемберлен какое-то время потрясал на всех углах охранной грамотой от фюрера: «Я привез мир для нашего поколения!».
Гитлер картинно сетовал, что у него отобрали его войну, сдавшись сразу. А энергичная Польша решила, что в Европе складывается новый военный союз (Британия – Германия – Франция) и надо бы в него успеть. Ну и территории прирезать – как великому народу без агрессивных приобретений?
Уже 2 октября 1938 г. польские танки с разрешения Германии вошли в приграничную Тешинскую область Чехословакии (Заользье). В ходе вторжения погибло до 100 граждан Чехословакии. Варшава получила 805 кв. км территории и статус первого партнера фашистской Германии по разделу Европы. Ненавистный полякам пакт Молотова – Риббентропа был подписан только через 11 месяцев после этих событий – и во многом как ответ на них.
Почему Вторую мировую отсчитывают с нападения Германии на Польшу в 1939 г., а не с нападения Германии и Польши на Чехословакию в 1938-м? Потому что Британия и Франция хотели бы забыть о своей роли в этой неприглядной истории?
На Судетах и Заользье, само собой, дело не остановилось. Венгрия тогда же отрезала от Чехословакии южные районы Словакии и Подкарпатской Руси с городами Ужгород, Мукачево и Берегово. Его светлость регент Венгерского королевства Миклош Хорти 11 ноября 1938 г. въехал в покоренный словацкий город Кошице на белом коне.
К марту 1939 г. от Чехословакии не осталось ничего. Помогло ли это Британии и Франции избежать войны? Вот выдержка из стенограммы Нюрнбергского процесса, декабрь 1945 г.:
Вопрос: «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 г., если бы западные державы поддержали Прагу?»
Отвечает начштаба верховного командования вермахта, фельдмаршал Вильгельм Кейтель: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии».
Иными словами: если бы Британия и Франция, объединив усилия с СССР, проявили твердость в судетском вопросе – Второй мировой могло и не быть. Или она прошла бы по-другому. И уж точно Великая Отечественная началась бы позже – и не так трагически для СССР.
Но получилось как получилось. ВПК Чехословакии в тот момент был одним из крупнейших на планете. Благодаря захваченным у чехословаков оружию, технике и ресурсам Германия разгромила Францию и Польшу, прижала к стенке Британию. Да и пять моторизованных дивизий вермахта из числа сил вторжения 22 июня 1941 г. въехали в СССР как раз на чешских танках. Хорошо, что наши деды оказались не из воска, как Чемберлен (и это еще очень вежливое сравнение), а из стали. И сами отбились, и Чехословакию вернули на карту Европы.