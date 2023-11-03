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«Ласт квест»: амбивалентность недоступна

На Okko вышел остросюжетный сериал про наркотики, похищение ребенка и жизнь, летящую под откос
Роман Черкасов , критик

На Okko вышел сериал про наркотики, похищение ребенка и жизнь, летящую под откос. Режиссер и сценарист Петр Федоров снимает остросюжетную драму, используя приемы, больше подходящие для легкомысленной авантюрной комедии. И, кажется, сам безнадежно запутывается в этом противоречии

Олег (Петр Федоров – «Сталинград», «Территория», «Перевал Дятлова») плотно сидит на запрещенных веществах, а все остальные аспекты существования, включая семейную жизнь, работу в риэлторской конторе и личную гигиену, даются ему с нечеловеческим усилием. Однажды жена (Александра Серзина – «Дылда», «Цыпленок жареный») на несколько дней уезжает из города и оставляет его с малолетним сыном Егором (Максим Мазутный – «На солнце вдоль рядов кукурузы»). Олег не придумывает ничего лучше, как поехать в лес на поиски закладки, взяв с собой ребенка. Свою закладку он так и не находит, зато находит чью-то чужую – огромный такой пакет белого порошка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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