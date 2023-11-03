«Ласт квест»: амбивалентность недоступна

Олег (Петр Федоров – «Сталинград», «Территория», «Перевал Дятлова») плотно сидит на запрещенных веществах, а все остальные аспекты существования, включая семейную жизнь, работу в риэлторской конторе и личную гигиену, даются ему с нечеловеческим усилием. Однажды жена (Александра Серзина – «Дылда», «Цыпленок жареный») на несколько дней уезжает из города и оставляет его с малолетним сыном Егором (Максим Мазутный – «На солнце вдоль рядов кукурузы»). Олег не придумывает ничего лучше, как поехать в лес на поиски закладки, взяв с собой ребенка. Свою закладку он так и не находит, зато находит чью-то чужую – огромный такой пакет белого порошка.