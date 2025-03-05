Процедурные шалости

Процедурные шалостиКонституционный суд рассмотрит дело о затянутых налоговых проверках и природе пени
13 февраля текущего года Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу на начисление пеней в условиях, когда после окончания налоговой проверки и до составления акта проверки прошло длительное время. Налоговая инспекция проверила деятельность компании за 2014–2015 гг. Проверка началась в декабре 2016 г., справка об ее окончании составлена в декабре 2017 г., но акт проверки, датированный февралем 2018 г., налогоплательщику вручили только в августе 2021 г. Фактически проверка шла все эти дополнительные три с половиной года: в акте фигурируют доказательства, полученные после проставленной на нем даты. Можно с уверенностью сказать, что акт был датирован задним числом.
Получив акт, налогоплательщик оперативно направил инспекции возражения. После их рассмотрения назначили дополнительные контрольные мероприятия, так что итоговое решение было принято только в июне 2022 г. Прошло шесть с половиной лет после того, как завершился проверяемый период. В итоге компании начислили пени за весь этот срок – свыше 82 млн руб. Эта сумма составляет четверть всех доначислений (недоимка и пени).