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Процедурные шалости

Конституционный суд рассмотрит дело о затянутых налоговых проверках и природе пени
Сергей Пепеляев

13 февраля текущего года Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу на начисление пеней в условиях, когда после окончания налоговой проверки и до составления акта проверки прошло длительное время. Налоговая инспекция проверила деятельность компании за 2014–2015 гг. Проверка началась в декабре 2016 г., справка об ее окончании составлена в декабре 2017 г., но акт проверки, датированный февралем 2018 г., налогоплательщику вручили только в августе 2021 г. Фактически проверка шла все эти дополнительные три с половиной года: в акте фигурируют доказательства, полученные после проставленной на нем даты. Можно с уверенностью сказать, что акт был датирован задним числом.

Получив акт, налогоплательщик оперативно направил инспекции возражения. После их рассмотрения назначили дополнительные контрольные мероприятия, так что итоговое решение было принято только в июне 2022 г. Прошло шесть с половиной лет после того, как завершился проверяемый период. В итоге компании начислили пени за весь этот срок – свыше 82 млн руб. Эта сумма составляет четверть всех доначислений (недоимка и пени).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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