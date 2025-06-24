Смена режима в Иране не имеет перспектив

Однако уже спустя несколько дней риторика резко изменилась. Если ранее речь шла о «точечных ударах» и «сдерживании ядерной угрозы», то теперь все более открыто звучат призывы к политическим изменениям внутри страны. В израильских и западных медиа, а также из уст высокопоставленных официальных лиц все чаще звучат заявления о «необходимости смены режима» в Тегеране.