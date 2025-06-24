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Смена режима в Иране не имеет перспектив

В стране есть протестный потенциал, но нет предпосылок для сильной антисистемной оппозиции
Мурад Садыгзаде , президент Центра ближневосточных исследований

После начала новой фазы израильской атаки против Ирана 13 июня официальные лица еврейского государства заявили, что удары направлены исключительно против ядерной программы Исламской Республики. Эту позицию поддержали и западные союзники, в первую очередь США и Великобритания, заявив, что недопустимо допустить появление у Ирана ядерного оружия.

Однако уже спустя несколько дней риторика резко изменилась. Если ранее речь шла о «точечных ударах» и «сдерживании ядерной угрозы», то теперь все более открыто звучат призывы к политическим изменениям внутри страны. В израильских и западных медиа, а также из уст высокопоставленных официальных лиц все чаще звучат заявления о «необходимости смены режима» в Тегеране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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