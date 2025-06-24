Смена режима в Иране не имеет перспектив

Смена режима в Иране не имеет перспективВ стране есть протестный потенциал, но нет предпосылок для сильной антисистемной оппозиции
После начала новой фазы израильской атаки против Ирана 13 июня официальные лица еврейского государства заявили, что удары направлены исключительно против ядерной программы Исламской Республики. Эту позицию поддержали и западные союзники, в первую очередь США и Великобритания, заявив, что недопустимо допустить появление у Ирана ядерного оружия.
Однако уже спустя несколько дней риторика резко изменилась. Если ранее речь шла о «точечных ударах» и «сдерживании ядерной угрозы», то теперь все более открыто звучат призывы к политическим изменениям внутри страны. В израильских и западных медиа, а также из уст высокопоставленных официальных лиц все чаще звучат заявления о «необходимости смены режима» в Тегеране.
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