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Будущее мировой энергетики – в топливном разнообразии

ВИЭ не будут доминирующим источником, а лишь займут свою нишу в энергобалансе
Игорь Юшков , ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

В мире началась активная дискуссия относительно будущего мировой энергетики и роли энергии в целом. И это именно полноценный процесс с обменом разными мнениями. Ведь ранее мы видели фактический диктат одной парадигмы, своеобразный энергетический «конец истории». Преимущественно западные – а именно европейские – авторы настаивали на том, что весь мир должен прийти к одной модели: полный отказ от ископаемых источников энергии и тотальное доминирование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такие слова, как «энергопереход», «декарбонизация», повторялись как религиозные мантры и представлялись как главные цели развития человечества. Любые попытки поставить под сомнение исключительную верность заявленного пути жестко пресекались, а их инициаторы объявлялись лоббистами нефтегазовых корпораций или просто маргиналами.

Но даже автор термина «конец истории» Фрэнсис Фукуяма в конце концов поменял свои взгляды на развитие человечества. Теперь же и в энергетической сфере настает время возобновления интеллектуальных изысканий. Например, в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом о новом облике мировой энергетики. Показательно, что участниками данной энергетической панели форума были представители Глобального Юга. Россия, хоть и является северной страной, с точки зрения своей позиции относительно будущего мировой энергетики все же стала частью того самого Глобального Юга, частью незападного мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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