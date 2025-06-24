Будущее мировой энергетики – в топливном разнообразии

В мире началась активная дискуссия относительно будущего мировой энергетики и роли энергии в целом. И это именно полноценный процесс с обменом разными мнениями. Ведь ранее мы видели фактический диктат одной парадигмы, своеобразный энергетический «конец истории». Преимущественно западные – а именно европейские – авторы настаивали на том, что весь мир должен прийти к одной модели: полный отказ от ископаемых источников энергии и тотальное доминирование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такие слова, как «энергопереход», «декарбонизация», повторялись как религиозные мантры и представлялись как главные цели развития человечества. Любые попытки поставить под сомнение исключительную верность заявленного пути жестко пресекались, а их инициаторы объявлялись лоббистами нефтегазовых корпораций или просто маргиналами.