Будущее мировой энергетики – в топливном разнообразии

Будущее мировой энергетики – в топливном разнообразииВИЭ не будут доминирующим источником, а лишь займут свою нишу в энергобалансе
В мире началась активная дискуссия относительно будущего мировой энергетики и роли энергии в целом. И это именно полноценный процесс с обменом разными мнениями. Ведь ранее мы видели фактический диктат одной парадигмы, своеобразный энергетический «конец истории». Преимущественно западные – а именно европейские – авторы настаивали на том, что весь мир должен прийти к одной модели: полный отказ от ископаемых источников энергии и тотальное доминирование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такие слова, как «энергопереход», «декарбонизация», повторялись как религиозные мантры и представлялись как главные цели развития человечества. Любые попытки поставить под сомнение исключительную верность заявленного пути жестко пресекались, а их инициаторы объявлялись лоббистами нефтегазовых корпораций или просто маргиналами.
Но даже автор термина «конец истории» Фрэнсис Фукуяма в конце концов поменял свои взгляды на развитие человечества. Теперь же и в энергетической сфере настает время возобновления интеллектуальных изысканий. Например, в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом о новом облике мировой энергетики. Показательно, что участниками данной энергетической панели форума были представители Глобального Юга. Россия, хоть и является северной страной, с точки зрения своей позиции относительно будущего мировой энергетики все же стала частью того самого Глобального Юга, частью незападного мира.