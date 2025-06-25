Сберечь нельзя инвестировать

Высокая ключевая ставка вынуждает компании отказываться от инвестиций в пользу накоплений: бизнес размещает средства на депозитах, получая доходы под высокий процент. Если в июле 2021 г. объем рублевых депозитов юрлиц (без учета ИП) составлял 15 трлн руб., то к январю 2024 г. он увеличился чуть ли не вдвое – до 26,9 трлн. А на начало 2025 г. достиг уже 35,8 трлн руб. (в мае чуть меньше – 34,5 трлн руб.). Однако безопасность этой стратегии иллюзорна и вполне может оставить бизнес за бортом гонки лидеров.