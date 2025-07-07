Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке

В числе этих документов «Сервис получения сведений о макроэкономических факторах (санкционных ограничениях), влияющих на деятельность компании». Он требует представлять в налоговые органы «на регламентной основе», т. е. ежеквартально в установленный срок, сведения о санкционных ограничениях и их фактическом воздействии на деятельность компании. Это данные о трудностях в поставках сырья и материалов, машин и оборудования, расчетах и др. В инспекции направляется аналитика, например, как изменился размер дебиторской задолженности – вырос, снизился или остался прежним. Заметим, что все цифровые показатели для нее в налоговых органах и так имеются: эта информация есть в обычной отчетности.