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Сделано с заботой: о новой отчетной нагрузке

Лица, вступающие в налоговый мониторинг, входят в область правовой неопределенности
Сергей Пепеляев , профессор права НИУ ВШЭ, управляющий партнер «Пепеляев групп»

На сайте ФНС России опубликованы новые версии 30 документов, адресованных компаниям, включенным в систему налогового мониторинга. Служба требует выполнять их положения начиная с 2026 г.

В числе этих документов «Сервис получения сведений о макроэкономических факторах (санкционных ограничениях), влияющих на деятельность компании». Он требует представлять в налоговые органы «на регламентной основе», т. е. ежеквартально в установленный срок, сведения о санкционных ограничениях и их фактическом воздействии на деятельность компании. Это данные о трудностях в поставках сырья и материалов, машин и оборудования, расчетах и др. В инспекции направляется аналитика, например, как изменился размер дебиторской задолженности – вырос, снизился или остался прежним. Заметим, что все цифровые показатели для нее в налоговых органах и так имеются: эта информация есть в обычной отчетности.

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