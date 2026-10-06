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Бюджет со сроком годности

Сможет ли новый финансовый план продержаться до конца 2027 года и почему это необходимо
Эмиль Аблаев , эксперт Центра макроэкономического прогнозирования (ЦМАКП), член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета дает основания надеяться, что 2027 г. удастся пройти без очередного значительного увеличения расходов и дефицита. Правительство, похоже, рассчитывает сдержать расходы настолько, чтобы у Банка России появились дополнительные основания для смягчения ДКП, а у экономики – возможность восстановить инвестиционную активность. Год бюджетной экономии может уберечь от куда более болезненных сокращений расходов и очередного повышения налогов в дальнейшем.

Бюджеты последних лет приходилось значительно пересматривать, и предполагаемые итоги 2026 г. вновь заметно расходятся с первоначальным планом. Вместо 44,1 трлн руб. расходы, по новой оценке, достигнут 48,5 трлн руб., а дефицит увеличится почти вдвое до 7,3 трлн руб. Доходы тоже пересмотрены вверх, но их прирост покрывает лишь пятую часть увеличения расходов.

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