Бюджет со сроком годности

Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета дает основания надеяться, что 2027 г. удастся пройти без очередного значительного увеличения расходов и дефицита. Правительство, похоже, рассчитывает сдержать расходы настолько, чтобы у Банка России появились дополнительные основания для смягчения ДКП, а у экономики – возможность восстановить инвестиционную активность. Год бюджетной экономии может уберечь от куда более болезненных сокращений расходов и очередного повышения налогов в дальнейшем.