Взаимная депровинциализация

Антироссийские санкции после 2022 г. и последующий разрыв части прежних экономических связей с регионом объективно осложнили сотрудничество, но никоим образом не изменили его характер и базовые принципы. Заодно изменился и сам образ России в регионе. Если 20 лет назад ее во многом продолжали воспринимать через советское наследие – как поставщика вооружений, образовательного партнера и одну из бывших сверхдержав, то сегодня Россия существует в региональной повестке уже как самостоятельный политический и экономический субъект со своими интересами, приоритетами и запросами. Более того, многие государства региона теперь формируют свою внешнеполитическую и внешнеэкономическую стратегию с оглядкой на потребности, возможности и ограничения России – ничего этого и близко не было 20 лет назад.