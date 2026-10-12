Чем владеет царь-инвестор

То есть инвестор вроде бы и царь, но на обсуждение дивидендов, допэмиссии и делистинга его не зовут. Вспомнить хотя бы долгий путь ПИК к делистингу – в том числе потому, что ЦБ не устроила цена, которую мажоритарий предложил миноритариям. А некоторые подданные утаивают от царя больше, чем можно. И тут ЦБ снова пришлось вмешаться: биржи обязали маркировать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием.