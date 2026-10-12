Чем владеет царь-инвестор

Чем владеет царь-инвесторРоссийский фондовый рынок дал инвесторам корону, но не дал реальной власти
Председатель правления Сбербанка Герман Греф объявил розничного инвестора «нашим царем». Иронично, что царем покупателя называет продавец, прямо классика ритейла: «Клиент всегда прав». Мне же хочется процитировать строчки из известной композиции «Наутилуса»: «Корона твоя из клена». Попробую разобраться, что же за царство у этого царя.
Венчает инвестора на царство не абы кто, а глава крупнейшего банка страны – одного из немногих эмитентов, которые регулярно платят дивиденды. У некоторых главный для розничного царства доход – «дань» – становится все менее предсказуемым.
С той же сцены монарху прочли наставление, как подростку: не решать в панике и в понедельник утром, не путать мемкойны с настоящими инвестициями и не гнаться за иксами. Так наставляют того, кому только что исполнилось 18 и ему разрешили открыть брокерский счет. Царя берегут от самого себя.
На цифрах наш царь точно главный: на частных инвесторов приходится около 70% оборота акций на Мосбирже. Но решает он мало. В собственном царстве инвестору принадлежит скромная доля. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин признавал, что средний free float российских компаний ниже зарубежного. Недаром ЦБ вводит минимальные требования к free float.
То есть инвестор вроде бы и царь, но на обсуждение дивидендов, допэмиссии и делистинга его не зовут. Вспомнить хотя бы долгий путь ПИК к делистингу – в том числе потому, что ЦБ не устроила цена, которую мажоритарий предложил миноритариям. А некоторые подданные утаивают от царя больше, чем можно. И тут ЦБ снова пришлось вмешаться: биржи обязали маркировать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием.
Иной раз и владений царь лишиться может: уже есть дело о национализации акций СМЗ, купленных инвесторами на централизованных торгах Мосбиржи.
Поэтому пока что царь живет в соседнем княжестве: в сентябре частные инвесторы вложили в акции 6,8 млрд руб., а в облигации – 210,6 млрд. Можно возразить, что при нынешних ставках облигации выгоднее и без всяких метафор. Но дело не только в доходности. Греф советовал посадить дерево сегодня. Только пока сажает царь, плоды собирают другие, а ему достается корона из клена. Настоящая корона – это права, при которых голос миноритария что-то весит.