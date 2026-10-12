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Алиментный баланс

Как судебный спор известного футболиста может изменить подход к содержанию детей
Дмитрий Мальбин , адвокат, кандидат юридических наук

В Конституционном суде состоялось слушание по жалобе вратаря сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова о проверке конституционности п. 1 ст. 81 Семейного кодекса, который устанавливает размер алиментов на одного ребенка в размере одной четверти дохода родителя.

Проблематика вопроса состоит в том, что в тех случаях, когда родитель имеет высокий доход, размер алиментов, определяемый в соответствии с оспариваемыми нормами, может начать превышать все возможные расходы на удовлетворение потребностей ребенка. В такой ситуации даже после покрытия всех расходов на содержание ребенка у второго родителя остается часть полученных алиментов. При этом алименты имеют целевой характер и по закону могут быть потрачены исключительно на содержание ребенка. При этом денежные средства, оставшиеся после несения всех расходов на ребенка, попросту не могут быть потрачены по целевому назначению в связи с исчерпанием статей расходов на ребенка. В таких случаях всегда ставится вопрос о поиске баланса между правами и интересами всех заинтересованных лиц: ребенка и родителей.

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