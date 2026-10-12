Алиментный баланс

Проблематика вопроса состоит в том, что в тех случаях, когда родитель имеет высокий доход, размер алиментов, определяемый в соответствии с оспариваемыми нормами, может начать превышать все возможные расходы на удовлетворение потребностей ребенка. В такой ситуации даже после покрытия всех расходов на содержание ребенка у второго родителя остается часть полученных алиментов. При этом алименты имеют целевой характер и по закону могут быть потрачены исключительно на содержание ребенка. При этом денежные средства, оставшиеся после несения всех расходов на ребенка, попросту не могут быть потрачены по целевому назначению в связи с исчерпанием статей расходов на ребенка. В таких случаях всегда ставится вопрос о поиске баланса между правами и интересами всех заинтересованных лиц: ребенка и родителей.