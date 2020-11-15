Чем Еврокомиссия грозит Google, Amazon и Facebook

Прошедшая видеоконференция не новый формат, это уже третий разговор Бретона с Пичаи в 2020 г. И запланирован он был еще до того, как внутренний документ Google получил огласку. Но, как рассказали агентству Reuters источники, знакомые с прошедшим 12 ноября разговором, в ходе беседы Бретон достал распечатанный документ и показал его Пичаи, после чего последнему и пришлось извиняться. По информации источников, глава Google попросил прощения за утечку, о которой, по его словам, он не знал и которую не санкционировал. Пичаи подчеркнул, что обратится к Бретону напрямую, если у него возникнут вопросы по мерам ЕС, направленным против Google.