Чем Еврокомиссия грозит Google, Amazon и Facebook

Чем Еврокомиссия грозит Google, Amazon и Facebook2 декабря будет представлен новый европейский закон о цифровых платформах
Я никогда не замышлял разделение Google или Facebook <...> Им придется считаться со значительно более жесткими санкциями
Немецкое издание Welt am Sonntag опубликовало 15 ноября интервью с комиссаром Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретоном о новом законе о цифровых платформах. Сам закон – как и в целом борьба Еврокомиссии против американских техногигантов – новостью давно не является. Но примечательно, что интервью Бретона появилось спустя три дня после его видеоконференции с генеральным директором Google Сундаром Пичаи, в ходе которой последний принес еврокомиссару извинения за утекший из Google внутренний документ, в котором подробно описывается рассчитанная на 60 дней стратегия компании по противодействию принятию в ЕС нового закона. В частности, в стратегии сообщается, что бороться с Бретоном Google будет с помощью лоббирования.
Прошедшая видеоконференция не новый формат, это уже третий разговор Бретона с Пичаи в 2020 г. И запланирован он был еще до того, как внутренний документ Google получил огласку. Но, как рассказали агентству Reuters источники, знакомые с прошедшим 12 ноября разговором, в ходе беседы Бретон достал распечатанный документ и показал его Пичаи, после чего последнему и пришлось извиняться. По информации источников, глава Google попросил прощения за утечку, о которой, по его словам, он не знал и которую не санкционировал. Пичаи подчеркнул, что обратится к Бретону напрямую, если у него возникнут вопросы по мерам ЕС, направленным против Google.