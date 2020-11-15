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Чем Еврокомиссия грозит Google, Amazon и Facebook

2 декабря будет представлен новый европейский закон о цифровых платформах
Илья Виноградов
Я никогда не замышлял разделение Google или Facebook <...> Им придется считаться со значительно более жесткими санкциями
Тьерри Бретон комиссар ЕС по внутреннему рынку

Немецкое издание Welt am Sonntag опубликовало 15 ноября интервью с комиссаром Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретоном о новом законе о цифровых платформах. Сам закон – как и в целом борьба Еврокомиссии против американских техногигантов – новостью давно не является. Но примечательно, что интервью Бретона появилось спустя три дня после его видеоконференции с генеральным директором Google Сундаром Пичаи, в ходе которой последний принес еврокомиссару извинения за утекший из Google внутренний документ, в котором подробно описывается рассчитанная на 60 дней стратегия компании по противодействию принятию в ЕС нового закона. В частности, в стратегии сообщается, что бороться с Бретоном Google будет с помощью лоббирования.

Прошедшая видеоконференция не новый формат, это уже третий разговор Бретона с Пичаи в 2020 г. И запланирован он был еще до того, как внутренний документ Google получил огласку. Но, как рассказали агентству Reuters источники, знакомые с прошедшим 12 ноября разговором, в ходе беседы Бретон достал распечатанный документ и показал его Пичаи, после чего последнему и пришлось извиняться. По информации источников, глава Google попросил прощения за утечку, о которой, по его словам, он не знал и которую не санкционировал. Пичаи подчеркнул, что обратится к Бретону напрямую, если у него возникнут вопросы по мерам ЕС, направленным против Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных