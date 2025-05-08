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Полевая почта. «Обязательно и за меня лишнюю опрокинешь»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Ольга Ландер / РИА Новости
Ольга Ландер / РИА Новости

«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают знакомить читателей с письмами времен Великой Отечественной. Это послание 15 февраля 1944 г. своему отцу отправил командир стрелкового взвода 19-летний Лев Крюков. За год до этого юноша был призван в Красную армию, воевал на Волховском фронте, прошел с боями несколько сот километров Ленинградской области. А спустя месяц, 10 марта 1944 г., младший лейтенант был убит осколком мины под Псковом.

Здравствуйте, мои дорогие и самые близки мне папа, мама, Валя студент и Вован командир.

Шлю вам свой сынский и братский привет с фронта. Живу и воююю, все в порядке, самочувствие отличное, одет и кормят хорошо, лучше не надо. Нахожусь вместе со своим другом, который был у нас дома (Владимир Ларионов).

Ольга Ландер / РИА Новости
Архив Музея Победы

Папа, посылаю четыреста рублей, это специально Вовочке. Купите ему от меня какую-нибудь большую и красивую игрушку.

Папа, как ты живешь? Напиши и о себе небольшое. Я уверен, ты когда выпьешь, то обязательно и за меня лишнюю опрокинешь, а я здесь 50 гр за тебя и 50 гр за маму. Валю и Вовочку. Ну больше писать не о чем. Всех крепко целую. Ваш Лева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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