Полевая почта. «Обязательно и за меня лишнюю опрокинешь»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают знакомить читателей с письмами времен Великой Отечественной. Это послание 15 февраля 1944 г. своему отцу отправил командир стрелкового взвода 19-летний Лев Крюков. За год до этого юноша был призван в Красную армию, воевал на Волховском фронте, прошел с боями несколько сот километров Ленинградской области. А спустя месяц, 10 марта 1944 г., младший лейтенант был убит осколком мины под Псковом.
Здравствуйте, мои дорогие и самые близки мне папа, мама, Валя студент и Вован командир.
Шлю вам свой сынский и братский привет с фронта. Живу и воююю, все в порядке, самочувствие отличное, одет и кормят хорошо, лучше не надо. Нахожусь вместе со своим другом, который был у нас дома (Владимир Ларионов).
Папа, посылаю четыреста рублей, это специально Вовочке. Купите ему от меня какую-нибудь большую и красивую игрушку.
Папа, как ты живешь? Напиши и о себе небольшое. Я уверен, ты когда выпьешь, то обязательно и за меня лишнюю опрокинешь, а я здесь 50 гр за тебя и 50 гр за маму. Валю и Вовочку. Ну больше писать не о чем. Всех крепко целую. Ваш Лева.