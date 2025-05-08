Полевая почта. «Обязательно и за меня лишнюю опрокинешь»

Папа, как ты живешь? Напиши и о себе небольшое. Я уверен, ты когда выпьешь, то обязательно и за меня лишнюю опрокинешь, а я здесь 50 гр за тебя и 50 гр за маму. Валю и Вовочку. Ну больше писать не о чем. Всех крепко целую. Ваш Лева.