«Кавказские» проценты губернаторов-новичков несут риски для их будущего

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В высоких процентах есть риск завышенных ожиданий от губернаторов, сказал Андрей Колядин Евгений Разумный / Ведомости

Одиннадцать губернаторов-новичков, 10 из которых не имели электорального опыта, получили 10 сентября в среднем 76,3% голосов при явке 35,8%. Главы Марий Эл, Бурятии, Калининградской области и Пермского края набрали более 80% и вошли в пятерку лидеров голосования (см. таблицу). Старожилы, кроме возглавившего топ-5 Владимира Волкова (Мордовия), выступили скромнее: у саратовского губернатора Валерия Радаева 74,6% голосов, у белгородского Евгения Савченко – 69,2%, у остальных – около 60%.

Губернаторы понимают, что такие результаты «не оценка их работы, а аванс, рейтинг ожиданий от них», говорит человек, близкий к администрации президента. Как рассказывал ранее «Ведомостям» один из работавших на этих выборах политтехнологов, в администрации обсуждался вопрос о том, что явка и результат врио губернаторов не должны быть выше результата кандидата Кремля на выборах президента – 2018.

В высоких процентах есть риск завышенных ожиданий от губернаторов, сказал во вторник на заседании клуба «Регион» руководитель региональных программ ЭИСИ Андрей Колядин: «Каждую неделю министры, президент, премьер приезжали в регионы, народ на это реагировал как на чудо, губернаторы набрали под 80%. Дальше это будет происходить? Будет им поступать такой объем ресурсов? Нет». Губернаторам придется самим договариваться с министрами о включении в программы и «тяжело работать, чтобы были ресурсы», сказал эксперт: «Народ на это будет как реагировать? «Я за него проголосовал, а ничего не происходит». Из-за этого могут быть проблемы».

Цифры в 80% вызывают у многих избирателей психологический дискомфорт, но они скоро забудутся, считает политолог Михаил Виноградов: «Дальше все будет зависеть от того, станет ли администрация президента требовать, чтобы кандидат Кремля набрал больше, чем врио, – технически это сделать непросто, было бы логично от этого требования отказаться». «Кавказские» результаты доверия у людей не вызывают, но сказать, что они шокированы, тоже нельзя, полагает политолог Аббас Галлямов: «Россияне давно знают, что результаты выборов отношения к реальности не имеют. Напрямую к протестам это не ведет, но только до тех пор, пока протестные настроения не достигнут определенного уровня. А вот после его достижения это может стать триггером». Во многих регионах явку сделали методами «электоральных султанатов», говорит политолог Дмитрий Орешкин: «Была не мотивация избирателей, а более успешное использование манипулятивных технологий». Молодые губернаторы контролируют ситуацию, но они получили такие результаты «не потому, что народ их поддерживает, а потому, что директор школы или завода знает, что если будут плохие результаты, то потом ему будет плохо», уверен он. В Москве из-за неуправляемого электората работали на низкую явку, а в регионах – на высокую, того же можно ожидать и на президентских выборах, считает Орешкин.