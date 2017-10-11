Греческий суд одобрил экстрадицию Александра Винника в Россию

В США ему грозит 55 лет тюрьмы за отмывание с помощью биткоинов $4 млрд

38-летний россиянин был задержан 25 июля греческими властями по запросу США, где его обвиняют в отмывании на операциях с биткойнами на сумму не менее $4 млрд. Nicolas Economou / Zuma / TASS

Совет судей в Салониках поддержал запрос российской Генпрокуратуры об экстрадиции гражданина России Александра Винника. Об этом сообщает «РИА Новости».

Однако выслать Винника в Россию не смогут из-за параллельной судебной процедуры по запросу США, отмечает агентство. 4 октября другой состав судей одобрил просьбу властей США о выдаче им Винника. «РИА Новости» поясняет, что теперь дело Винника будет переданно в Верховный суд Греции, а окончательное решени независимо от решения Верховного суда должен будет принять министр юстиции страны.

38-летний россиянин был задержан 25 июля греческими властями по запросу США, где его обвиняют в отмывании на операциях с биткойнами на сумму не менее $4 млрд. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф, говорится в сообщении «РИА Новости».

Генпрокуратура России также направила запрос на выдачу Винника. На родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Согласно версии Генпрокуратуры России, Винник, «действуя путем обмана, посредством сети интернет под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 000 руб.» у неназванной организации. 10 августа его объявили в розыск. Останкинский суд Москвы 11 августа заочно арестовал Винника.

Адвокат Винника заявлял, что его клиент, после того как ему сообщили, что Россия направила запрос о его выдаче, изъявил желание вернуться на родину. Говоря о том, почему он не хочет выдачи в США, Винник ответил: «Я гражданин России, и пусть разбирается суд в России».