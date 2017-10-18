Алкоголь в крови «пьяного мальчика» объяснили халатностью эксперта

Установлено, что в момент ДТП мальчик был здоров Степанов Сергей / ИТАР-ТАСС

Врачу-судмедэксперту, бравшему пробу крови у погибшего при наезде автомобиля ребенка, предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК), сообщил сегодня Следственный комитет России (СКР). Комплексная экспертиза подтвердила, что мальчик в момент ДТП был трезв.

Речь идет о резонансном деле «пьяного мальчика». В апреле 31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, нарушив ПДД, сбила насмерть шестилетнего мальчика. Сразу после ДТП она заявила, что мальчик был пьян. После первой экспертизы эксперты обнаружили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод.

В сентябре началось разбирательство дела по существу. Обвиняемой Алисовой по ч. 3 ст. 264 УК грозит до пяти лет лишения свободы. Она признала свою вину лишь частично, заявив, что не видела ребенка и не могла предотвратить ДТП.

Ситуацию держала на контроле сенатор Елена Мизулина, сразу назвавшая ее абсурдной и поддержавшая передачу дела из полиции в СКР. Эксперты, в частности, отметили, что при заявленной концентрации алкоголя в крови ребенок находился бы в состоянии, близком к коме.

Спирт из грязи

Обвинение в халатности предъявлено врачу ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову.

После комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 экспертов высокого уровня, следствие пришло к выводу, что вывод Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным.

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты», - говорится в сообщении СКР.

Установлено, что в момент ДТП мальчик был здоров. Расследование по уголовному делу продолжается.