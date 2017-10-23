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Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Непреодолимые доказательства

Конституционный суд изучит практику внесудебного ареста имущества

Изъятие «вещественных доказательств» парализует работу предприятий

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу подмосковного ООО «Синклит», которое просит признать не соответствующим Конституции порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами (ч. 1 ст. 81.1 УПК) в той части, которая позволяет следователю накладывать арест на имущество предпринимателей без решения суда. Поводом для жалобы стал арест оборудования для производства сигарет, принадлежащего белгородскому филиалу «Синклита», в рамках дела, возбужденного в феврале по ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Обвинение до сих пор никому не предъявлено, а оборудование стоимостью в 30 млн руб. простаивает, говорит адвокат Михаил Пустотин, представляющий заявителя. Оно приобщено к делу , так как служило средством совершения преступления и может служить средством обнаружения преступления, говорилось в постановлении следователя. Свердловский райсуд Белгорода признал это решение законным, указав, что следователь наделен правом, а не обязанностью обращаться в суд с ходатайством о наложении ареста.

Сложившийся порядок приводит к ограничению свободы предпринимательской деятельности и нарушает конституционное право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, уверен заявитель: приобщение имущества к материалам уголовного дела в сфере экономики возможно лишь при соблюдении судебной процедуры, которая может обеспечить соблюдение прав собственника и не допустить их бесконтрольного ограничения, подчеркивается в жалобе: эта процедура предусматривает определенный срок и обязывает суд указывать наличие конкретных обстоятельств, позволяющих ограничить право собственника.

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