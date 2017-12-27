Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Владимир Путин подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Действующий президент Владимир Путин в среду подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах, которые состоятся в марте 2018 г. Глава государства сделал это лично, потому что закон требует присутствия кандидата при подаче документов.

Пакет документов у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным, передает ТАСС.

ЦИК в течение пяти дней должен проверить документы и вынести решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.

Во вторник, 26 декабря, в 57-м павильоне ВДНХ прошла церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок. Инициативная группа, выдвинувшая действующего президента на выборы, состояла из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции и звезд культуры, искусства и спорта. Группу возглавила руководитель созданного Путиным детского центра «Сириус» Елена Шмелева.

Путин на церемонии не присутствовал. По словам Шмелевой, он лишь дал личное согласие выдвинуться от этой группы депутату Госдумы Станиславу Говорухину, которого на собрании также не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что у президента достаточно загруженный график, а по закону его участие в подобном мероприятии не требуется.

О намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Путин заявил 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают», – сказал президент.

На ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Совет Федерации 18 декабря дал официальный старт избирательной кампании.

В субботу Путин выступил на съезде партии «Единая Россия», где сделал программное заявление. Он назвал ориентирами для дальнейшей работы права и свободы граждан, а также устойчивость государства. По словам президента, ничто так не подрывает доверие людей, как неправда, несправедливость и беззаконие, чванливость чиновников и тех, кто называет себя элитой. Путин отметил, что необходимо увеличить пенсии и социальную поддержку.

Премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев пообещал Путину всю необходимую поддержку на выборах со стороны «Единой России» и поддержал решение действующего главы государства о самовыдвижении.

Кто выдвинул Путина в президенты