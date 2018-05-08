Госдума поддержала назначение Медведева премьером

За назначение проголосовали единороссы и ЛДПР, против – коммунисты и «Справедливая Россия»

Назначение Медведева поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР, против выступили КПРФ и «Справедливая Россия» Kremlin.ru

Госдума дала согласие президенту на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства. «За» проголосовали 374 депутата, против – 56, воздержавшихся не было.

Назначение Медведева поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР, против выступили КПРФ и «Справедливая Россия».

Кандидатуру Медведева на пост премьера президент Владимир Путин внес в Госдуму после официального вступления в должность 7 мая. В этот же день Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2024 г. Правительство должно обеспечить вхождение в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения до 78 лет. Для реализации целей будет разработано 12 национальных проектов, в том числе демографии, здравоохранения, образования, развития городской среды, экологии, автодорог и цифровой экономики.

Путин лично приехал в Госдуму представить Медведева депутатам. Президент заявил, что предыдущее правительство Медведева в течение полутора лет работало над мерами развития России, которые легли в основу инаугурационного указа Путина. «Логично, чтобы эта команда продолжила реализацию данных планов», – заключил Путин.

Медведев поблагодарил Путина за поддержку и подчеркнул, что готов сделать все для развития страны. Поставленные президентом задачи он назвал беспрецедентными по масштабу. «Работать надо прямо сейчас, времени на раскачку нет», – подчеркнул премьер. Расходы на исполнение нового майского указа Медведев оценил в 25 трлн руб. «То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб.», – уточнил он.