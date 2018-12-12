Политика / Международная жизнь

Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Майкл Коэн — один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы США
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает The New York Times. Приговор вынес судья Уильям Поли в федеральном суде Манхэттена.

Ранее Коэн признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом.

Новость дополняется  

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике