Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Майкл Коэн — один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы США

Mary Altaffer / AP

Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает The New York Times. Приговор вынес судья Уильям Поли в федеральном суде Манхэттена.

Ранее Коэн признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом.

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