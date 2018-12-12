Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Майкл Коэн — один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы США
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Mary Altaffer / AP
Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщает The New York Times. Приговор вынес судья Уильям Поли в федеральном суде Манхэттена.
Ранее Коэн признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом.
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