Муниципальные выборы не принесли оппозиции должностей

Итоги выборов в Тамбовской области стали одним из главных сюрпризов сентября: секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Никитин был переизбран губернатором с 79,3% голосов по области, но партия власти одновременно проиграла выборы в гордуму Тамбова «Родине». Кандидаты «Родины» выиграли 17 из 18 одномандатных округов, а по спискам получили 44,27%, в то время как по округу победил лишь один единоросс, а список набрал 23,45%. «Родинцы» получили 26 мест в гордуме из 36, но двух одномандатников лишили депутатских кресел, поскольку они не приостановили статус адвоката после получения депутатской корочки. Среди них основной кандидат в спикеры гордумы Дмитрий Кислинский, который возглавлял список «Родины», но избрался также в одномандатном округе.