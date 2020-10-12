Муниципальные выборы не принесли оппозиции должностей

Муниципальные выборы не принесли оппозиции должностейСпикера гордумы смогла получить только «Родина»
12 октября Тамбовская городская дума – единственная, где большинство депутатов не у «Единой России», а у «Родины», – на первом после выборов заседании выберет спикера. «Родина» в выходные определилась с тройкой кандидатов в спикеры, среди которых Дмитрий Горенков, Елена Леонова и Любовь Шанина, заявил «Ведомостям» лидер регионального отделения «Родины», бывший сити-менеджер Тамбова Максим Косенков. Он уверен, что именно представитель его партии возглавит городской парламент.
Итоги выборов в Тамбовской области стали одним из главных сюрпризов сентября: секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Никитин был переизбран губернатором с 79,3% голосов по области, но партия власти одновременно проиграла выборы в гордуму Тамбова «Родине». Кандидаты «Родины» выиграли 17 из 18 одномандатных округов, а по спискам получили 44,27%, в то время как по округу победил лишь один единоросс, а список набрал 23,45%. «Родинцы» получили 26 мест в гордуме из 36, но двух одномандатников лишили депутатских кресел, поскольку они не приостановили статус адвоката после получения депутатской корочки. Среди них основной кандидат в спикеры гордумы Дмитрий Кислинский, который возглавлял список «Родины», но избрался также в одномандатном округе.
После него основным кандидатом на пост спикера является Шанина, считает политолог Владимир Слатинов: она долгое время работала вице-мэром города, лояльна Косенкову и не вызывает сильного раздражения у региональных властей. Региональные власти лишением нескольких «родинцев» мандатов уже продемонстрировали «ресурсную мощь вертикали – победу могут если не отобрать, то нивелировать». А значит, Косенков «должен безусловно считаться с мнением областной власти», в том числе в дальнейшем, когда встанет вопрос о выборе мэра (половину в специальной конкурсной комиссии составляют представители гордумы, половину – губернатора).
Тамбов – один из двух административных центров, где «Единая Россия» не смогла получить большинство в единый день голосования. В 20 региональных столицах большинство получили кандидаты партии власти, а в 14 парламентах осталось прежнее руководство парламента. В восьми случаях произошла смена председателя парламента. Председатели парламента сменились в Ижевске, Смоленске, Астрахани, Калуге, Нижнем Новгороде, Томске, Чебоксарах. «Единая Россия» потеряла большинство в гордуме Томска (у партии теперь 11 мандатов из 27), где работало «умное голосование» Алексея Навального, но, несмотря на это, новым спикером в итоге был избран единоросс Чингис Акатаев, сменивший на этом посту своего однопартийца Сергея Панова. Альтернативным кандидатом была координатор штаба Навального Ксения Фадеева.
Само по себе избрание единоросса спикером не гарантирует «спокойной работы» депутатам в Томске, поскольку у партии власти все равно нет большинства, считает политолог Виталий Иванов. В победе «Родины» же основным является фактор конкретного политика, «фактор Косенкова», который мотивирован «своей тяжелой историей уголовного преследования, поэтому для него важно доказать местным властям свою силу в регионе и проявить свой талант и способности политика», считает он.