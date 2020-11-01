Дмитрий Медведев сможет еще до весны стать сенатором

Дмитрий Медведев сможет еще до весны стать сенаторомПрезидент предложил новые правила формирования Совета Федерации
Президент Владимир Путин 31 октября внес в Госдуму новую версию закона о порядке формирования Совета Федерации в развитие положений новой версии Конституции. Законопроект может быть принят в трех чтениях уже в ноябре, заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Три месяца на выбор
Согласно законопроекту теперь сенатором может стать бывший президент страны. Он назначается членом Совета Федерации пожизненно, но может от этого статуса отказаться. Заявление о желании стать сенатором должно быть подано им в течение трех месяцев после ухода с поста главы государства. Если же полномочия были прекращены до принятия президентской инициативы, то заявление можно подать в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Специально отведенной почетной должности в верхней палате для отставного президента не предусмотрено.
Сейчас в России только один человек может воспользоваться новыми возможностями – это заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев (был президентом РФ в 2008–2012 гг.).
Поправка предполагает, что решение по поводу возможного вхождения Медведева в Совет Федерации будет принято к началу весны 2021 г., совмещать же специально созданную под Медведева должность зампреда Совбеза с сенаторством будет нельзя, говорит политолог Александр Пожалов: «Процедура вхождения экс-президента в СФ предполагает принятие политического решения, он не становится сенатором автоматически. А аппаратно-политический статус такого сенатора особенный, поскольку он сам принимает решение о переходе в Совет Федерации». Пока можно только гадать, какое решение примут по Медведеву, говорит Пожалов: «Если Владимиру Путину потребуется вернуть его в центр публичной политики с новым имиджем, тогда возможен переход в Совет Федерации с избранием его председателем. Если же такой цели нет, то круг задач в Совбезе и так сохраняет его в качестве одного из ключевых тяжеловесов».
Бывший глава государства назначается сенатором по так называемой президентской квоте (впервые появилась в Конституции в 2014 г.), которая увеличилась в 2020 г. с 17 до 30 человек. Семь из них, включая бывшего президента, могут назначаться пожизненно, остальные президентские сенаторы будут назначаться на шесть лет. До сих пор президент своим правом назначения сенаторов не пользовался. Сейчас все члены СФ – это представители регионов (назначаются на срок полномочий губернаторов и заксобраний, которые отправляют их в СФ, – т. е. на пять лет).
Увеличение квоты на «федеральных» сенаторов было предусмотрено поправками в Конституцию и могло объясняться стремлением Кремля гарантировать контроль за верхней палатой парламента независимо от динамики электоральных настроений в регионах, говорит Пожалов. Заполнение же президентской квоты, по его мнению, может начаться уже в первой половине 2021 г. после решения по Медведеву и с учетом предстоящего масштабного обновления Госдумы.
В законопроекте также увеличиваются исключения из «ценза оседлости» для членов Совета Федерации.
Сейчас кандидатом в сенаторы могут быть граждане России, постоянно проживающие в регионе в течение пяти лет перед выдвижением в сенаторы или в течение 20 лет в совокупности. Однако сейчас есть исключения, например, для тех, кто имеет воинские звания высших офицеров, или чрезвычайных и полномочных послов. Эти исключения давали возможность кадрового маневра для назначения в СФ чиновников, не имеющих привязки к конкретным регионам (к примеру, экс-глава Россотрудничества Константин Косачев благодаря статусу посла стал членом СФ от Чувашии в 2014 г.). Сейчас к исключениям добавились те, кто работал на гражданской службе и имеет классный чин, соответствующий воинскому званию генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала, – это действительные государственные советники 1-го класса.
Запрет на сенаторство
Ужесточается в предложенной Путиным версии закона «криминальный фильтр» для сенаторов. Сейчас сенаторами не могут быть люди, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления экстремистской направленности. В случае принятия поправок под запрет попадут и те, кто был осужден за преступления средней тяжести по более чем 50 статьям УК, в том числе по ч. 2 и ч. 5 ст. 159 (мошенничество), ч. 2. ст. 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации), ст. 212.1 (неоднократное нарушение правил организации митинга), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), ч. 2 ст. 280.1 (призывы к сепаратизму), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Становиться сенаторами они не могут в течение пяти лет после снятия судимости. По словам Крашенинникова, аналогичные нормы распространяются и на депутатов Госдумы.
Весной Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, согласно которым осужденные по этим же статьям не могут баллотироваться на любых выборах. В поправке об ужесточении криминального фильтра нет двойного дна, особенно если вспомнить, что в последнее время были внесены ряд поправок в законодательство, которые ограничили пассивное избирательное право граждан, которые привлекались к уголовной ответственности, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин: «Это были резонансные законы, они уже ограничили возможности несистемной оппозиции и превратили избирательную систему в стерильное безвоздушное пространство». Этими же поправками право на выдвижение в сенаторы приводится к тем же ограничениям, что и пассивное избирательное право, добавляет он.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов