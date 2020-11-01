Дмитрий Медведев сможет еще до весны стать сенатором

Поправка предполагает, что решение по поводу возможного вхождения Медведева в Совет Федерации будет принято к началу весны 2021 г., совмещать же специально созданную под Медведева должность зампреда Совбеза с сенаторством будет нельзя, говорит политолог Александр Пожалов: «Процедура вхождения экс-президента в СФ предполагает принятие политического решения, он не становится сенатором автоматически. А аппаратно-политический статус такого сенатора особенный, поскольку он сам принимает решение о переходе в Совет Федерации». Пока можно только гадать, какое решение примут по Медведеву, говорит Пожалов: «Если Владимиру Путину потребуется вернуть его в центр публичной политики с новым имиджем, тогда возможен переход в Совет Федерации с избранием его председателем. Если же такой цели нет, то круг задач в Совбезе и так сохраняет его в качестве одного из ключевых тяжеловесов».