Президентская гонка в США подошла к финалу

Президентская гонка в США подошла к финалуПочти 92 млн избирателей уже проголосовали
3 ноября в США пройдут президентские выборы. Действующему 45-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу, на них противостоит демократ Джо Байден. По данным портала RealClearPolitics, большей поддержкой американцев пользуется Байден: за него проголосовали бы 51,3% избирателей против 43,5% у Трампа. Как сообщает The Washington Post, по почте уже проголосовали 91,7 млн американцев – более 66% от общего числа голосовавших в 2016 г.
Трамп стал президентом в 2016 г., победив на выборах кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп набрал почти на 800 000 голосов меньше, чем Клинтон, но преуспел в коллегии выборщиков: за него проголосовали 290 выборщиков против 232 у Клинтон. После его избрания по США прокатилась волна протестов, сопровождавшихся столкновениями демонстрантов с полицией. Как отмечает The New York Times (NYT), Трамп на своем посту отметился развязыванием торговой войны с Китаем и более жесткой политикой в отношении иммигрантов.
Трамп пережил попытку импичмента, организованную демократами в 2019 г. Тогда его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании конгрессу. Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, с тем чтобы Киев провел расследование, направленное против Байдена, и обнародовал его результаты, напоминает NYT. Конгресс проголосовал против импичмента. Во время избирательной кампании этого года Трампа обвинили в неуплате налогов. Журналисты NYT, ссылаясь на налоговые декларации Трампа, писали, что президент в течение 10 лет не платил федеральные налоги, а в 2016 г. внес в казну $750 налоговых выплат.
Для Байдена это уже третья президентская гонка. В 1998 и 2008 гг. он потерпел поражение, но в 2008 г. занял пост вице-президента при демократе Бараке Обаме. В 2020 г. в борьбе за право выдвинуть свою кандидатуру на выборах от демпартии Байден обошел сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, известного своими левыми взглядами. Байдена в его избирательной кампании также сопровождал скандал. Сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором обвиняли сына Джо Байдена Хантера в том, что он получал деньги от российских, казахских и китайских бизнесменов.
С чем идут
В своей экономической программе Трамп, как гласит информация с сайта Белого дома, будет защищать самые уязвимые слои населения, выступает против расширения роли государства в экономике, намерен полностью погасить госдолг. Как и в 2016 г., Трамп выступает за сокращение иммиграции. Байден, согласно данным с сайта его кампании, делает упор на помощь работающим семьям и малому бизнесу. Демократ предлагает расширить страховку по безработице, вызванной пандемией COVID-19, создать новые рабочие места за счет роста промышленности и малого бизнеса. Байден обещает сделать США более независимыми от иностранных производств и проводить более экологичную политику.
Оба кандидата упрекают друг друга в связях с Россией. На последних теледебатах Трамп заявил, что Байден получил «через президента Путина» $3,5 млн. Ранее Трамп называл Байдена президентом, более удобным для России, и подчеркивал свою жесткую политику по отношению к Москве. Байден же 31 октября обвинил Трампа в страхе перед Путиным, в очередной раз повторив, что Россия якобы предлагает талибам награду за уничтожение американских солдат. Данная информация появилась в материале NYT 26 июня этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сведения «абсолютной уткой».
При этом президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении договора СНВ-3, в то время как Байден высказал желание продлить его, если станет президентом. В июле Байден называл этот договор «краеугольным камнем стратегической стабильности».
По мнению политолога Израэла Маркеса II, успех Байдена частично объясняется его способностью объединить левую повестку с более умеренной центристской политикой, а также его достижениями на посту вице-президента. Особенно на руку демократам сыграл провал Трампа в борьбе с COVID-19. Но у Трампа еще остаются пути для победы – особенно если в определении исхода голосования поучаствует Верховный суд, отмечает Маркес II.