Президентская гонка в США подошла к финалу

Трамп пережил попытку импичмента, организованную демократами в 2019 г. Тогда его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании конгрессу. Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, с тем чтобы Киев провел расследование, направленное против Байдена, и обнародовал его результаты, напоминает NYT. Конгресс проголосовал против импичмента. Во время избирательной кампании этого года Трампа обвинили в неуплате налогов. Журналисты NYT, ссылаясь на налоговые декларации Трампа, писали, что президент в течение 10 лет не платил федеральные налоги, а в 2016 г. внес в казну $750 налоговых выплат.