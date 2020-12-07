ГАС «Выборы» может использоваться после 2021 года

На основании этого проверяется потенциальная работоспособность ГАС «Выборы». Заказчиком разработок для новой цифровой платформы будет сам ЦИК, после этого системы будут передаваться подведомственному учреждению – ФЦИ – в эксплуатацию. До конца 2021 г. и в какой-то части в 2022 г. будут вводиться в эксплуатацию и тестироваться элементы работы новой цифровой платформы, рассказал собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК.