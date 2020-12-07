ГАС «Выборы» может использоваться после 2021 года

ГАС «Выборы» может использоваться после 2021 годаЦИК начал инвентаризацию нынешней автоматизированной системы
Центризбирком (ЦИК) будет минимум до 2022 г. поддерживать государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» (она реализует информационные процессы при подготовке и проведении выборов и обрабатывает информацию об избирательном процессе). Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК 6 декабря объявил конкурс на оказание услуг по мониторингу и инвентаризации ГАС «Выборы»: начальная цена контракта – 20 249 777 руб., говорится на сайте госзакупок.
Новая цифровая платформа по текущим планам должна заменить ГАС «Выборы» к 2022 г., говорила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября. Закупка ФЦИ при ЦИК касается инвентаризации текущих мощностей ГАС «Выборы», говорит близкий к ЦИК собеседник: перед федеральной кампанией происходит анализ статистики выхода из строя узлов и технических элементов, которые потенциально могут выйти из строя и потребовать оперативной замены во время выборов.
На основании этого проверяется потенциальная работоспособность ГАС «Выборы». Заказчиком разработок для новой цифровой платформы будет сам ЦИК, после этого системы будут передаваться подведомственному учреждению – ФЦИ – в эксплуатацию. До конца 2021 г. и в какой-то части в 2022 г. будут вводиться в эксплуатацию и тестироваться элементы работы новой цифровой платформы, рассказал собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК.
Мощности самой ГАС «Выборы» могут быть использованы как вспомогательные для новой «цифровой платформы», которая должна прийти на замену системе, сказал близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей». Одна из возможностей использования ГАС – проверка и сопоставление данных, накопление информации для сопровождения задач, которые нужны цифровой платформе, окончательное решение будет приниматься после выборов в Госдуму.
«Есть риск того, что за 6 млрд руб. [на новую систему] будет построена система, не отвечающая на весь спектр вызовов, стоящих перед избирательной системой, поскольку разработка проходит в закрытом режиме, не учитываются интересы всех участников выборного процесса», – говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. По его мнению, работа идет слишком спешно и без привлечения сторонних экспертов.