Продление ДСНВ прошло в России в рекордные сроки

Продление ДСНВ прошло в России в рекордные срокиОт разговора президентов России и США до ратификации договора прошло 17 часов
Менее суток потребовалось России для того, чтобы ратифицировать продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3). Вечером 26 января состоялся телефонный разговор президентов России и США, в котором была затронута и эта тема, а уже около 14.00 27 января договор был вслед за Госдумой и так же единогласно ратифицирован Советом Федерации.
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