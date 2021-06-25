Один министр, четыре губернатора и уголовные дела

Один министр, четыре губернатора и уголовные делаЧего добились последние избранные мэры тех городов, где выборов сейчас уже нет
Во время предстоящей думской кампании возвращение прямых выборов мэров станет одной из тем, которую будут поднимать оппозиционные партии. В программе КПРФ есть раздел о реформе госстроительства и избирательной системы, посвященный в том числе возвращению прямых выборов мэров, заявил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Такой пункт будет и в программе «Справедливой России», писали «Ведомости». Поддержит прямые выборы мэров и ЛДПР, говорит вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Оппозиция в этом вопросе «ломится в открытую дверь», так как федеральный закон прямые выборы не запрещает, просто решения нужно принимать на уровне региональных заксобраний, заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Марков.
Как отменяли выборы
Право отменять прямые выборы мэров, причем не только в региональных столицах, дали регионам в 2014 г. В том же году число столиц субъектов с прямыми выборами сократилось с 32 до 21, писала Lenta.ru, а к 2016 г. – до девяти, писал журнал «Власть». Сейчас граждане могут избирать мэров Абакана, Анадыря, Новосибирска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ и Якутска. В остальных субъектах региональными центрами руководят сити-менеджеры, отбираемые конкурсной комиссией из представителей администрации и заксобрания региона. Мэрами избирались популярные среди граждан, но неугодные губернаторам люди, объясняет зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский и приводит в пример отправленную депутатами в отставку в 2015 г. мэра Петрозаводска Галину Ширшину.
Эксперименты по введению института сити-менеджеров проводились и ранее (решения проводились на местном уровне, поправками в уставы городов), но с 2014 г. глав городов массово стали превращать в технических фигур, говорит экс-глава Якутска Сардана Авксентьева, которая собирается выдвигаться в Госдуму от «Новых людей»: «Мэры стали зависимы и несамостоятельны. Плюс давление силовиков – стало ясно, что на мэра любого города под любым предлогом могут возбудить уголовное дело». «Отказ от прямых выборов привел к выравниванию мэров и по уровню образования, и по степени их активности», – считает эксперт по местному самоуправлению Андрей Максимов. Теперь и граждане мэров «не идентифицируют», говорит он: их не отличают от других представителей власти региона.
Путь последних мэров
Для некоторых из последних избранных мэров это было лишь стартом карьеры. Так, экс-мэр Благовещенска Александр Козлов (выборы отменили в 2015 г.) сейчас – министр природных ресурсов России. «Среди избранных мэров есть примеры развития политической карьеры, но часто это кланово-бюрократический путь», – говорит политолог Евгений Минченко. К примеру, экс-мэр Воронежа Александр Гусев занял пост губернатора региона после ухода на другую должность Алексея Гордеева, при котором он работал. «Своими» регионами начинали руководить Михаил Юревич (Челябинск), Владимир Печеный (Магадан), Дмитрий Азаров (Самара). Кроме того, по подсчетам «Ведомостей», девять мэров региональных столиц были избраны депутатами Госдумы седьмого созыва. Это бывшие мэры Евгений Шулепов (Вологда), Михаил Гулевский (Липецк), Владимир Евланов (Краснодар), Александр Ярошук (Калининград), Алексей Веллер (Мурманск), Юрий Мищеряков (Оренбург), Игорь Шубин (Пермь), Юрий Бобрышев (Великий Новгород), Вадим Булавинов (Нижний Новгород).
Часть экс-мэров продолжили работу на местном уровне. С 2017 г. сити-менеджером Южно-Сахалинска стал бывший мэр Сергей Надсадин. Экс-глава Ставрополя Георгий Колягин работает спикером гордумы, рядовыми депутатами заксобраний являются экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов и Нарьян-Мара Татьяна Федорова. Экс-мэр Орла Виктор Сафьянов после отставки получил должность зампрефекта САО в Москве.
Ширшина после отставки работает директором Олонецкого молочного комбината, а экс-мэр Красноярска Эдхам Акбулов – ректором СибГУ. Среди «последних народных» есть несколько политических пенсионеров – например, мэр Владимира Александр Рыбаков, мэр Омска Вячеслав Двораковский. Фигурантами уголовных дел среди бывших мэров стали: Юревич, Олег Лебедев (Тверь), Игорь Пушкарев (Владивосток), Владимир Колганов (Барнаул).
В городах есть желание избирать мэров, говорит Максимов, и оппозиционные политики «начинают это использовать в своей предвыборной риторике».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Дарья Макеева