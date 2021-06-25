Один министр, четыре губернатора и уголовные дела

Эксперименты по введению института сити-менеджеров проводились и ранее (решения проводились на местном уровне, поправками в уставы городов), но с 2014 г. глав городов массово стали превращать в технических фигур, говорит экс-глава Якутска Сардана Авксентьева, которая собирается выдвигаться в Госдуму от «Новых людей»: «Мэры стали зависимы и несамостоятельны. Плюс давление силовиков – стало ясно, что на мэра любого города под любым предлогом могут возбудить уголовное дело». «Отказ от прямых выборов привел к выравниванию мэров и по уровню образования, и по степени их активности», – считает эксперт по местному самоуправлению Андрей Максимов. Теперь и граждане мэров «не идентифицируют», говорит он: их не отличают от других представителей власти региона.