Кремлевский социолог возглавил факультет и исследовательский центр в ВШЭ

После того как в 2016 г. Вячеслава Володина в качестве кремлевского куратора внутренней политики сменил Сергей Кириенко, чиновник остался на Старой площади. В 2018 г. Михайленко возглавил департамент обеспечения взаимодействия с экспертными организациями в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета. Это управление, по сути, взяло на себя часть функционала по администрированию выборов, который прежде был у УВП.