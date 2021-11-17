Кремлевский социолог возглавил факультет и исследовательский центр в ВШЭ

Кремлевский социолог возглавил факультет и исследовательский центр в ВШЭВ качестве декана Евгений Михайленко сменил Михаила Блинкина
Руководителем факультета городского и регионального развития ВШЭ стал бывший чиновник администрации президента (АП). На эту должность назначен Евгений Михайленко, до ноября отвечавший на Старой площади за взаимодействие с экспертным сообществом и социологию.
На должности декана факультета он сменил Михаила Блинкина, который работает в ВШЭ с 2011 г. Блинкин останется научным руководителем факультета и продолжит руководить другой структурой в университете – Институтом экономики транспорта.
О кадровых решениях «Ведомостям» сообщил собеседник в администрации президента, подтвердили Михайленко, а также собеседник в ВШЭ.
Также Михайленко возглавил Центр социальных исследований и технологических инноваций ВШЭ. Центр должен заниматься исследованиями в политической и социально-экономической сферах, коммуникационными, образовательными проектами для чиновников и консалтингом в сфере управления конфликтами.
С 2009 г. Михайленко работал в центральном исполкоме «Единой России», в том числе в качестве руководителя департамента избирательных технологий. В 2012 г. он пришел на работу в департамент региональной работы управления президента по внутренней политике (УВП), а в 2014 г. возглавил департамент современных общественно-политических институтов УВП.
После того как в 2016 г. Вячеслава Володина в качестве кремлевского куратора внутренней политики сменил Сергей Кириенко, чиновник остался на Старой площади. В 2018 г. Михайленко возглавил департамент обеспечения взаимодействия с экспертными организациями в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета. Это управление, по сути, взяло на себя часть функционала по администрированию выборов, который прежде был у УВП.
Его работа предполагала взаимодействие с социологическими центрами (ФОМ, ВЦИОМ), экспертными организациями. Именно департамент Михайленко, как вспоминает близкий к АП собеседник «Ведомостей», готовил социологию для губернаторских выборов в Приморском и Хабаровском краях, к которым было обращено повышенное внимание федерального центра. «Что логично – Михайленко стал главным по электоральной социологии в стране», – добавляет источник.
Михайленко – сильный социолог, один из лучших практиков, который за годы исследований научился делать качественную аналитику, говорит собеседник, близкий к АП. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отмечает, что Михайленко всегда тяготел к науке, к преподаванию, он прекрасный аналитик и хороший администратор, который при этом не считает карьеру самоцелью.
Новый куратор экспертного сообщества и социологии в АП, по сведениям собеседника «Ведомостей» на Старой площади, пока не назначен.