Губернаторам дадут чуть больше полномочий по контролю за муниципалитетами

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев говорил «Ведомостям», что в этой части инициатива требует «точного воспроизведения» нынешних норм. Как заявил на комитете Крашенинников, Якушев взял на себя координирующую роль в этом вопросе: «Мы ничего нового не сделали, сохранив то управленческое решение, которое было в [действующем] 184-ФЗ. Здесь разногласий у нас нет, все разрулили». «Совершенно не имеет значения, устроит ли этот закон регионы: они будут по нему жить и привыкнут по нему жить», – говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Но по Конституции округа входят в состав области, следовательно, они должны делиться с ней своими доходами, эту схему нужно было заложить в закон.