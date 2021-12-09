Губернаторам дадут чуть больше полномочий по контролю за муниципалитетами

Губернаторам дадут чуть больше полномочий по контролю за муниципалитетамиЗаконопроект о публичной власти доработан ко второму чтению
Принять во втором чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации Госдума должна 9 декабря. Накануне совет нижней палаты парламента поставил его в повестку заседания. Новым законом глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в конце сентября предложили заменить действующий с 1999 г. закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов России. Законопроект после поправок в Конституцию 2020 г. должен содействовать созданию «единой системы публичной власти», куда входят федеральные, региональные и местные органы власти.
Комитет Крашенинникова при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрел 182 поправки к законопроекту, отклонив большинство из них. Некоторые принципиальные вопросы были решены. К примеру, комитет поддержал включение в документ норм о регионах-«матрешках» (к ним относятся Тюменская и Архангельская области с входящими в их состав автономными округами). В действующем сейчас законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов Федерации есть специальная статья (26.6) о разграничении полномочий между органами госвласти региона и входящего в его состав автономного округа. В ней прописан объем полномочий края и области, но также отдельно упомянута возможность автономных округов заключать договоры с регионами о разграничении полномочий. В проекте нового закона о такой возможности не говорится.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев говорил «Ведомостям», что в этой части инициатива требует «точного воспроизведения» нынешних норм. Как заявил на комитете Крашенинников, Якушев взял на себя координирующую роль в этом вопросе: «Мы ничего нового не сделали, сохранив то управленческое решение, которое было в [действующем] 184-ФЗ. Здесь разногласий у нас нет, все разрулили». «Совершенно не имеет значения, устроит ли этот закон регионы: они будут по нему жить и привыкнут по нему жить», – говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Но по Конституции округа входят в состав области, следовательно, они должны делиться с ней своими доходами, эту схему нужно было заложить в закон.
В закон, несмотря на протест депутатов от Татарстана (большинство из них голосовало против в первом чтении), судя по всему, введут запрет руководителям регионов называться иначе как главами субъектов Федерации. То есть такого наименования, как президент – а последний президент республики остался как раз в Татарстане, – быть не может. Разнообразие допустят только в наименовании органа исполнительной власти региона: он может называться не только правительством, как предлагалось изначально, но также кабинетом министров или администрацией. Сами же губернаторы могут получить новые полномочия – в частности, выносить предупреждение, делать выговор, досрочно прекращать полномочия глав муниципальных образований при наличии на то оснований. Законопроект позволяет применять схожие дисциплинарные меры по отношению к главам регионов президенту.
Юрий Синельщиков, первый зампред комитета от КПРФ, сказал, что депутаты не смогли добиться конкретных критериев для увольнения губернаторов «в связи с утратой доверия»: «Они не прописаны и не объясняются». Не получилось у коммунистов и зафиксировать право на свободные встречи региональных парламентариев с избирателями, сказал он. По словам первого зампреда комитета Ирина Белых («Единая Россия»), «все, что не противоречит концепции и конкретизирует предложенные новеллы, было учтено».