Действия спецслужб хотят вывести из числа госуслуг

Согласно закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» для таковых устанавливается принцип открытости. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что деятельность спецслужб, «осуществляемая даже на основании заявлений граждан, не является по своему содержанию предоставлением услуги и всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной (в том числе разведывательной) деятельности иностранных государств, организаций и отдельных лиц». Поэтому принцип открытости и «гарантии получения гражданами полной информации» о действиях таких госорганов «не применимы», пишут авторы законопроекта. Все процедуры, которые совершают ФСБ, внешняя разведка и другие спецслужбы, в том числе правозащитные, по своему характеру не могут считаться услугами, пояснил «Ведомостям» Валеев: «Их деятельность должна регламентироваться ведомственными актами, которые будут готовы к третьему чтению».