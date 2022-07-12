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Действия спецслужб хотят вывести из числа госуслуг

Это позволит сделать их более закрытыми
Екатерина Гробман
Принцип открытости и «гарантии получения гражданами полной информации» о действиях таких госорганов «не применимы», пишут авторы законопроекта / Евгений Разумный / Ведомости

Госдума может рассмотреть поправки, которые выведут из-под действия закона о государственных услугах деятельность спецслужб. То есть соответствующие действия ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ (отвечает за функционирование и охрану спецобъектов, созданных на случай войны, и их инфраструктуры), деятельность правительства в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации не будут считаться государственными услугами и, соответственно, могут быть скрыты. Документ внесли 29 июня депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и др. (все «Единая Россия»).

Согласно закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» для таковых устанавливается принцип открытости. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что деятельность спецслужб, «осуществляемая даже на основании заявлений граждан, не является по своему содержанию предоставлением услуги и всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной (в том числе разведывательной) деятельности иностранных государств, организаций и отдельных лиц». Поэтому принцип открытости и «гарантии получения гражданами полной информации» о действиях таких госорганов «не применимы», пишут авторы законопроекта. Все процедуры, которые совершают ФСБ, внешняя разведка и другие спецслужбы, в том числе правозащитные, по своему характеру не могут считаться услугами, пояснил «Ведомостям» Валеев: «Их деятельность должна регламентироваться ведомственными актами, которые будут готовы к третьему чтению».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных