В любом случае ухудшение отношений Китая и Евросоюза (ЕС) налицо. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве США, европейские партнеры Вашингтона готовы следовать запрету на импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Соответствующий акт уже действует в США, его цель – наказать Китай за якобы использование принудительного труда заключенных уйгуров. Согласно этому акту, любые товары из Синьцзян-Уйгурского автономного района заранее считаются продуктом принудительного труда, а их ввоз в США запрещается, если будет не доказано обратное. Как сообщила помощник заместителя министра труда США Тея Ли, меры по борьбе с принудительным трудом встретили значительную поддержку у властей Канады и ЕС. Западные страны обвиняют Пекин в геноциде мусульман-уйгуров и организации концентрационных лагерей. КНР решительно отрицает такие претензии и заявляет, что в регионе создаются центры по искоренению терроризма, сепаратизма и религиозного фундаментализма.