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Отношения Евросоюза и Китая деградируют

Лидеры стран ЕС отказываются от визитов в Китай
Глеб Мишутин
Отношения КНР и ЕС планомерно ухудшались на протяжении нескольких лет / Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

Имеющая высокопоставленные источники в Пекине гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и его испанский коллега Педро Санчес были приглашены в Пекин на переговоры, но проигнорировали данное предложение. Пекин официально эту информацию не подтверждает, а в европейских столицах не комментируют.

В любом случае ухудшение отношений Китая и Евросоюза (ЕС) налицо. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве США, европейские партнеры Вашингтона готовы следовать запрету на импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Соответствующий акт уже действует в США, его цель – наказать Китай за якобы использование принудительного труда заключенных уйгуров. Согласно этому акту, любые товары из Синьцзян-Уйгурского автономного района заранее считаются продуктом принудительного труда, а их ввоз в США запрещается, если будет не доказано обратное. Как сообщила помощник заместителя министра труда США Тея Ли, меры по борьбе с принудительным трудом встретили значительную поддержку у властей Канады и ЕС. Западные страны обвиняют Пекин в геноциде мусульман-уйгуров и организации концентрационных лагерей. КНР решительно отрицает такие претензии и заявляет, что в регионе создаются центры по искоренению терроризма, сепаратизма и религиозного фундаментализма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных