Газета
Политика

Захар Прилепин готовится пойти на президентские выборы от «Справедливой России»

Он заявил «Ведомостям», что пока его волнует вопрос «деоккупации российской культуры»
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Захар Прилепин готовится пойти на президентские выборы от «Справедливой России» / Андрей Гордеев / Ведомости

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захар Прилепин намерен принять участие в следующих президентских выборах и готовится к выдвижению. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в «Справедливой России» и источник, близкий к администрации президента (АП).

«Прилепин хочет показать АП, что мог бы принять участие в выборах, – говорит источник в «Справедливой России». – Для этого он выстраивает отдельную [от партии] штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах». 15 августа у Прилепина откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях.

Желание пойти на выборы от партии выглядит логичным, говорит другой источник: «[Председатель «Справедливой России» Сергей] Миронов не выдвигался на выборы и в 2018 г., потому что он не может бороться против первого лица. А Захар [Прилепин] может, ему это интересно». При этом, как говорит этот собеседник «Ведомостей», такая инициатива Прилепина пока что воспринимается «не лучшим образом» в АП.

Слышал о возможном выдвижении Прилепина и источник, близкий к АП. По его словам, согласование такого проекта «в процессе». Пока обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании, уточняет собеседник в «Справедливой России».

3,85%

рекордный результат лидера «Справедливой России» Сергея Миронова на президентских выборах в 2012 г.

На вопрос «Ведомостей» о возможности выдвижения на следующих президентских выборах Прилепин ответил: «На 14 августа 2022 г. меня интересует а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли».

Писатель, бывший нацбол Прилепин создал движение «За правду» в 2019 г., а в 2020 г. на его базе была создана одноименная партия. В феврале 2021 г. он стал одним из сопредседателей партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», после того как три партии объединились накануне думских выборов. Прилепин говорил, что он согласился пройти обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которую курирует внутриполитический блок АП.

Политконсультант Валентин Бианки считает, что Прилепин стремится к большей субъектности, но «по нынешним временам преждевременно» говорить о выборах, до которых почти два года. Создание штабов и иной инфраструктуры заранее показывает, что кандидат «как будто по-настоящему» хочет участвовать в кампании, говорит эксперт, но сомневается, что кому-либо дадут всерьез собирать голоса на патриотической повестке.

Прилепин достаточно нарциссичен, чтобы стремиться быть в центре внимания, говорит политолог Михаил Виноградов. «Он относительно приемлем как кандидат – не будучи полноценно системной фигурой, способной конвертировать публичность в политический или административный результат, он не выглядит опасным для управленческой системы», – считает эксперт. А «Справедливой России» он комфортен, поскольку будет заметным кандидатом, но вряд ли сможет перехватить рычаги управления партией, полагает Виноградов.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных