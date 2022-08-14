Захар Прилепин готовится пойти на президентские выборы от «Справедливой России»

Желание пойти на выборы от партии выглядит логичным, говорит другой источник: «[Председатель «Справедливой России» Сергей] Миронов не выдвигался на выборы и в 2018 г., потому что он не может бороться против первого лица. А Захар [Прилепин] может, ему это интересно». При этом, как говорит этот собеседник «Ведомостей», такая инициатива Прилепина пока что воспринимается «не лучшим образом» в АП.