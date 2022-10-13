Некоторые регионы начали получать новые мобилизационные задания

Военный комиссар Бурятии Игopь Kибaльник сообщил журналистам, что для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете: «В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах, как это было две недели назад». Кибальник также пообещал, что «ни о какой спешке, ни о каких ночных подъемах речи не идет». В Забайкальском крае, который отчитался о завершении мобилизации еще 30 сентября, продолжается лишь прием добровольцев, сообщил начальник управления пресс-службы правительства края Роман Шадрин. Губернатор Рязанской области Павел Малков также заявил, что в регионе «никакой речи про вторую волну мобилизации не идет». «Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем», – сказал он, не вдаваясь в подробности.