Некоторые регионы начали получать новые мобилизационные задания

Некоторые регионы начали получать новые мобилизационные заданияВ Кремле подчеркивают, что призыв идет в рамках плана
Второй волны частичной мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, что имеют в виду главы некоторых регионов, заявляя о «новых мобилизационных заданиях». «Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», – сказал Песков.
Также выступления глав регионов прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин: их слова о начале «вторых» этапов частичной мобилизации не имеют оснований, потому что это «непрерывный процесс». «Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента [о частичной мобилизации, подписанном 21 сентября] не предусмотрены», – отметил Швыткин в комментариях «Парламентской газете». Он добавил: «О том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится».
Накануне этих разъяснений губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что его субъект получил «новое мобилизационное задание», а муниципальные призывные комиссии приступили к его выполнению. При этом 12 октября представитель пресс-службы Голубева пояснила «Ведомостям», что «мобилизационные задания приходят в рамках призыва в Вооруженные силы 300 000 человек»: «Сейчас занимаемся выполнением поступившего мобилизационного задания». Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что в регионе «продолжается работа по исполнению указа президента России по призыву в Вооруженные силы 300 000 человек»: «Начался новый этап этой работы». Собеседник в столичном регионе говорил об этапности при мобилизации.
Военный комиссар Бурятии Игopь Kибaльник сообщил журналистам, что для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете: «В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах, как это было две недели назад». Кибальник также пообещал, что «ни о какой спешке, ни о каких ночных подъемах речи не идет». В Забайкальском крае, который отчитался о завершении мобилизации еще 30 сентября, продолжается лишь прием добровольцев, сообщил начальник управления пресс-службы правительства края Роман Шадрин. Губернатор Рязанской области Павел Малков также заявил, что в регионе «никакой речи про вторую волну мобилизации не идет». «Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем», – сказал он, не вдаваясь в подробности.
В одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) власти получили распоряжение о необходимости дополнительного призыва, рассказывает источник, близкий к полпредству СКФО. Аналогичную установку якобы получили и в Южном федеральном округе, отмечает другой источник «Ведомостей». Но в обоих случаях речь идет о меньших масштабах мобилизации, чем в самом ее начале, говорят эти источники. «Донабор проводится выборочно, в помощь тем регионам, которые не смогли собрать нужное количество людей [в первую волну], – поясняет собеседник, близкий к полпредству Дальневосточного федерального округа. – Потому и собирают меньше, т. е. таким образом закрывают дыры». Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов ранее говорил, что «вторая волна [мобилизации] не за горами». В Курской области о выполнении плана по призыву и начале «новой волны» рассказал вице-губернатор Алексей Смирнов.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял 4 октября, что из запаса в рамках частичной мобилизации было призвано 200 000 человек.