Девятый пакет санкций Европы коснется банков и беспилотников

Девятый пакет санкций Европы коснется банков и беспилотниковСерьезного от него ущерба эксперты не ожидают
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы, заявив вечером 7 декабря, что Россия продолжает удары против Украины накануне зимы. Европа же поддерживает Киев. Конкретные имена и названия компаний, которые попадут в новый санкционный лист, будут известны лишь только после утверждения нового пакета санкций и публикации его в «Официальном журнале» ЕС.
Отдельным пунктом глава ЕК выделила запрет экспорта деталей для производства беспилотников в России и в третьих странах, которые могут потом продать их Москве (в качестве подобного примера приводится Иран, который отрицал сотрудничество). Вряд ли такие меры повредят российскому ОПК, говорит доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Зайцев: «Он относительно независим от внешнего контура, так как государство изначально выстраивало его подобным образом». А заявления Брюсселя вряд ли повлияют на желание третьих стран работать с Россией, считает он.