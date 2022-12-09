Девятый пакет санкций Европы коснется банков и беспилотников

Отдельным пунктом глава ЕК выделила запрет экспорта деталей для производства беспилотников в России и в третьих странах, которые могут потом продать их Москве (в качестве подобного примера приводится Иран, который отрицал сотрудничество). Вряд ли такие меры повредят российскому ОПК, говорит доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Зайцев: «Он относительно независим от внешнего контура, так как государство изначально выстраивало его подобным образом». А заявления Брюсселя вряд ли повлияют на желание третьих стран работать с Россией, считает он.