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Девятый пакет санкций Европы коснется банков и беспилотников

Серьезного от него ущерба эксперты не ожидают
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Francisco Seco / AFP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы, заявив вечером 7 декабря, что Россия продолжает удары против Украины накануне зимы. Европа же поддерживает Киев. Конкретные имена и названия компаний, которые попадут в новый санкционный лист, будут известны лишь только после утверждения нового пакета санкций и публикации его в «Официальном журнале» ЕС.

Отдельным пунктом глава ЕК выделила запрет экспорта деталей для производства беспилотников в России и в третьих странах, которые могут потом продать их Москве (в качестве подобного примера приводится Иран, который отрицал сотрудничество). Вряд ли такие меры повредят российскому ОПК, говорит доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Зайцев: «Он относительно независим от внешнего контура, так как государство изначально выстраивало его подобным образом». А заявления Брюсселя вряд ли повлияют на желание третьих стран работать с Россией, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных