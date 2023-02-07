В Запорожской и Херсонской областях в 2023 году не появятся губернаторы

Согласно ст. 7 закона «О военном положении» (ВП), выборы и референдумы на территории, на которой введено ВП, не проводятся. Но даже несмотря на военное положение, выборы в законодательные органы будут проведены, уверен источник «Ведомостей» в одной из новых областей. Рогов исходит из того, что главы ДНР и ЛНР уже в 2023 г. в соответствии с принятыми там конституциями будут избираться парламентами, которые давно действуют в российском правовом поле: «У нас же парламента как такового пока нет, поэтому будут прямые выборы».