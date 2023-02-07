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В Запорожской и Херсонской областях в 2023 году не появятся губернаторы

В регионах говорят, что хотели бы избрать руководителей как можно скорее
Александр Тихонов Елена Мухаметшина
Пока окончательного решения о том, будут выборы прямые или непрямые в Херсоне и Запорожье, нет / РИА Новости

Губернаторы присоединенных к России Херсонской и Запорожской областей могут быть избраны на прямых выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 г. Сейчас такой вариант не отвергнут, сообщил «Ведомостям» член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. «Сейчас у нас в регионе при помощи Центризбиркома (ЦИК) формируются избирательные комиссии», – сказал он. О формировании избиркомов Запорожской и Херсонской областей в Telegram-канале сообщал ЦИК 23 января, но не указывал, для каких именно целей они создаются. К примеру, в регионах пройдут и выборы депутатов заксобраний в сентябре 2023 г.

Согласно ст. 7 закона «О военном положении» (ВП), выборы и референдумы на территории, на которой введено ВП, не проводятся. Но даже несмотря на военное положение, выборы в законодательные органы будут проведены, уверен источник «Ведомостей» в одной из новых областей. Рогов исходит из того, что главы ДНР и ЛНР уже в 2023 г. в соответствии с принятыми там конституциями будут избираться парламентами, которые давно действуют в российском правовом поле: «У нас же парламента как такового пока нет, поэтому будут прямые выборы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных