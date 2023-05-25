Новые области обещают изменить правила выборов в ближайшие дни

Новые области обещают изменить правила выборов в ближайшие дниСовет Федерации принял поправки в закон о военном положении
Власти Запорожской и Херсонской областей примут нормативно-правовые акты о порядке выборов депутатов заксобраний после завершения процедуры рассмотрения федеральных законов о проведении выборов в условиях военного положения (ВП). Об этом «Ведомостям» сообщили член главного совета администрации Запорожья, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
Поправки в законодательство, которыми допускается проведение выборов в регионах, где действует ВП, приняты Госдумой в трех чтениях. 24 мая изменения в закон о военном положении одобрил Совет Федерации (СФ). Теперь документ должен подписать президент.
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