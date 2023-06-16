Россияне уже полгода лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции

В целом продажи недвижимости иностранцам последовательно падали каждый месяц в этом году. За январь – май 2023 г. они снизились на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 16 650 объектов. В мае продажи упали на 46,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 3167 объектов, в апреле – на 60,3% (2557), в марте – на 38,7% (3415), в феврале – на 27% (3350), а в январе – только на 0,6% (4161). Во многом спад был связан с предвыборной ситуацией. В конце февраля этого года основной конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обещал в случае прихода к власти запретить на пять лет продажу недвижимости иностранцам. Политик заявлял, что на фоне дефицита жилья для самих турок после катастрофического землетрясения давать право иностранцам массово покупать его ради ВНЖ и налоговых льгот «оскорбительно». Но по итогам выборов 14 мая Кылычдароглу, набрав 47,82%, уступил Эрдогану, получившему 52,18%.