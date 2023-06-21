В США опасаются появления китайских военных объектов на Кубе

С большей долей вероятности разведданные, на которые ссылается такое авторитетное издание, как WSJ, являются правдивыми, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Китай вполне может себе позволить не только построить базу, но и предоставить Кубе экономические выгоды в обмен на свое присутствие. Есть у подобных новостей и важное внутриполитическое измерение – по мнению эксперта, WSJ пытается бросить тень на китайскую политику администрации Байдена. Текущее американское руководство не ищет сильной конфронтации с Китаем, все антикитайские меры администрации вроде торговых и технологических ограничений в лучшем случае раздражают Пекин. За свое президентство Байден не смог набрать серьезных козырей по «сдерживанию Китая». Белый дом не оказывает жесткое давление на КНР, чем недовольны прореспубликанские деловые круги, интересы которых и выражает WSJ. Как итог – новости о китайской тренировочной базе на Кубе могут быть истолкованы как провал китайской политики Байдена, резюмирует эксперт.