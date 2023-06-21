В США опасаются появления китайских военных объектов на Кубе

В США опасаются появления китайских военных объектов на КубеИх наличие может быть использовано противниками администрации Джо Байдена
Китай и Куба близки к соглашению о размещении на острове военно-тренировочной базы Народно-освободительной армии Китая. Об этом 20 июня со ссылкой на источники в американском госаппарате и данные разведки США сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По сведениям издания, переговоры находятся на продвинутой стадии, что вызывает сильное беспокойство Вашингтона. В случае успеха переговоров Китай сможет разместить войска на постоянной основе всего в 160 км от американского побережья, а также активизирует разведывательную деятельность против США.
Администрация президента Джо Байдена, пишет WSJ, уже контактирует с Гаваной по этому вопросу. По словам источников издания, Вашингтон прикладывает усилия, чтобы помешать кубинцам договориться с Китаем. Ранее в диалоге между США и Кубой уже поднималась тема китайского военного присутствия на острове. 8 июня WSJ писала, что КНР разместила на Кубе свой объект радиоэлектронной разведки. Для США это было тем более болезненно, что объект имел возможность следить за юго-восточными штатами, где находится большинство американских военных баз. На подобные заявления последовала жесткая реакция Гаваны – министр иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что WSJ распространяет «лживую и необоснованную» информацию. Официальная реакция США была сдержанной: представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что данные WSJ «неточны».
Как сообщают источники WSJ, действия Китая на Кубе могут быть «географическим ответом» поддержке США Тайваня. США оказывают Тайваню военную помощь, а в 2022 г. Байден дважды открыто заявил о готовности США защищать остров в случае китайского нападения.
10 июня издание Politico со ссылкой на должностное лицо США писало, что Китай стал использовать Кубу для сбора разведданных еще до начала президентского срока Байдена. «Китай в 2019 г. провел модернизацию своих средств для сбора разведданных на Кубе. Это в полной мере задокументировано в докладах разведки», – подчеркнул источник Politico. По его словам, Байдену докладывали о действиях КНР на Кубе и президент решил противодействовать китайскому военному присутствию на острове дипломатическим путем. Это дало плоды – «наши усилия в сфере дипломатии замедлили КНР», подчеркнул источник. По итогам визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена госдепартамент распространил пресс-релиз, где говорится, что стороны обсудили «озабоченность США разведывательной деятельностью КНР на Кубе».
В 1967 г. в пригороде Гаваны Лурдесе был размещен советский центр радиоэлектронной разведки, который сыграл значительную роль в получении разведданных во время холодной войны. После распада СССР там могло располагаться до 1500 человек, а его аренда обходилось в $100 млн в год в виде поставок товаров по специальным завышенным ценам. После теракта 11 сентября 2001 г. президент Владимир Путин в качестве жеста в отношении США принял решение о закрытии объекта в Лурдесе. Находилась на Кубе и советская учебная мотострелковая бригада, выведенная по решению руководства России в 1992 г.
С большей долей вероятности разведданные, на которые ссылается такое авторитетное издание, как WSJ, являются правдивыми, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Китай вполне может себе позволить не только построить базу, но и предоставить Кубе экономические выгоды в обмен на свое присутствие. Есть у подобных новостей и важное внутриполитическое измерение – по мнению эксперта, WSJ пытается бросить тень на китайскую политику администрации Байдена. Текущее американское руководство не ищет сильной конфронтации с Китаем, все антикитайские меры администрации вроде торговых и технологических ограничений в лучшем случае раздражают Пекин. За свое президентство Байден не смог набрать серьезных козырей по «сдерживанию Китая». Белый дом не оказывает жесткое давление на КНР, чем недовольны прореспубликанские деловые круги, интересы которых и выражает WSJ. Как итог – новости о китайской тренировочной базе на Кубе могут быть истолкованы как провал китайской политики Байдена, резюмирует эксперт.
Возможности США надавить на Китай экономически весьма скромны, но крайне негативная реакция Вашингтона на кубинскую базу КНР неизбежна, уверена профессор СПбГУ Яна Лексютина. Тот факт, что новости о китайском лагере на Кубе совпали по срокам с переговорами Си Цзиньпина и Блинкена, демонстрирует многоуровневый характер американо-китайских отношений. На высшем официальном уровне Пекин и Вашингтон будут вести переговоры и создавать видимость того, что отношения движутся в сторону нормализации. На деле же в ближайшие 10 лет тренд у двусторонних отношений будет нисходящий, и соперники на практике попытаются укрепить свое положение. По словам эксперта, Китай, несмотря на все заявления о нормализации, не откажется защищать свои стратегические интересы. США, в свою очередь, не оставят это без ответа – Лексютина предполагает, что реакцией Вашингтона на кубинскую инициативу КНР станет расширение американского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.