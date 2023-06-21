Большая часть граничащих с НАТО регионов РФ не планируют создавать оборонные отряды

Большая часть граничащих с НАТО регионов РФ не планируют создавать оборонные отрядыГубернатор Псковской области готовится к «любому развитию событий»
Власти большинства регионов России, имеющих сухопутную границу со странами – членами НАТО, не планируют привлекать граждан к укреплению обороны, как это решил сделать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Последний 10 июня опубликовал видеообращение, в котором заявил о создании в регионе оперативных отрядов, которые будут работать во всех муниципалитетах. Главной задачей таких отрядов станет оказание помощи силовым структурам в случае возникновения ЧС.
«Сейчас наша задача – сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины, мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», – заявил Ведерников (документы губернатор, судя по открытым данным, не подписывал).