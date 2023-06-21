Большая часть граничащих с НАТО регионов РФ не планируют создавать оборонные отряды

«Сейчас наша задача – сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины, мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», – заявил Ведерников (документы губернатор, судя по открытым данным, не подписывал).