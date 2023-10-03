Глава Якутии сменил премьера после выборов

Глава Якутии сменил премьера после выборовРеспубликанский кабмин возглавит выходец из правительства Московской области Кирилл Бычков
Глава Якутии Айсен Николаев 2 октября внес на утверждение в госсобрание кандидатуры республиканского премьер-министра, его заместителей и ряда министров. Полномочия предыдущего председателя правительства Андрея Тарасенко, занимавшего этот пост с 31 июля 2020 г. и ушедшего в отставку вместе с остальными членами регионального кабмина 28 сентября в связи с переизбранием Николаева на второй срок, продлены не будут.
Тарасенко известен как несостоявшийся губернатор Приморского края: в 2017–2018 гг. он занимал пост врио главы региона и не смог победить на выборах в первом туре, баллотируясь от «Единой России». Итоги второго тура, в котором Тарасенко шел вторым после кандидата от КПРФ Андрея Ищенко вплоть до подсчета 99% протоколов и в последний момент вырвал победу, были отменены в связи с массовыми нарушениями. От участия в повторных выборах главы Приморья Тарасенко отказался.
На пост нового председателя правительства Якутии Николаев предложил назначить выходца из правительства Московской области Кирилла Бычкова, который с 2018 г. работает в регионе – сперва в должности зампреда, а с 2020 г. – первого зампреда. До утверждения кандидатуры Бычкова депутатами он будет возглавлять правительство республики с приставкой и. о. В новом составе правительства республики, как и в предыдущем, будет шесть зампредов, включая двух первых. Одним из них останется Дмитрий Садовников.
На должность нового первого вице-премьера глава Якутии предложил Джулустана Борисова, с марта 2022 г. работавшего зампредом правительства ЕАО. Он будет курировать блок экономической и промышленной политики. О том, что финансист, многолетний глава Национального республиканского банка (в 2013 г. Банк России отозвал у него лицензию) и бывший топ-менеджер крупных компаний (Арктическая горная компания, «Востокуголь-Диксон») Борисов войдет в новый состав правительства Якутии, местные СМИ написали после инаугурации Николаева 27 сентября, которую посетил будущий назначенец.
Пост зампреда правительства Якутии достанется бывшему министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолию Семенову, который будет курировать блок инноваций и креативной индустрии, развития образования.
Не продлены полномочия куратора блока развития территорий Михаила Никифорова. Остальные зампреды – Ольга Балабкина, Сергей Местников и Георгий Степанов – продолжат работу после утверждения в госсобрании.
Также в правительстве Якутии сменится ряд министров. Кадровые перестановки в правительстве республики являются следствием укрепления позиции Николаева после успешных выборов, говорит политолог Ростислав Туровский. «Тарасенко был прислан центром и не входил в команду главы и местную элиту. Его работа в Якутии носила временный характер и теперь завершена», – заключил он. Николаев победил на выборах 10 сентября с результатом 75,77% голосов.