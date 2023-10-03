Глава Якутии сменил премьера после выборов

На пост нового председателя правительства Якутии Николаев предложил назначить выходца из правительства Московской области Кирилла Бычкова, который с 2018 г. работает в регионе – сперва в должности зампреда, а с 2020 г. – первого зампреда. До утверждения кандидатуры Бычкова депутатами он будет возглавлять правительство республики с приставкой и. о. В новом составе правительства республики, как и в предыдущем, будет шесть зампредов, включая двух первых. Одним из них останется Дмитрий Садовников.